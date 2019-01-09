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(Görüntülü) Trafikte sürücüsüyle tartıştığı halk otobüsüne, tabancayla ateş etti

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, trafikte sürücüsüyle tartıştığı halk otobüsüne tabanca ile ateş ettiği ileri sürülen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı

09 Ocak 2019 21:42

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, trafikte sürücüsüyle tartıştığı halk otobüsüne tabanca ile ateş ettiği ileri sürülen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, yolcular büyük panik yaşadı. Olay, Melikgazi ilçesi ile aynı adı taşıyan mahallesinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü A.A.B., iddiaya göre, kırmızı ışıkta yanında durduğu özel halk otobüsünün şoförü ile tartıştı. Tartışmanın ardından hareket eden halk otobüsünün peşinden giden A.A.B., içinde yolcuların da bulunduğu aracın lastik ve jantlarına tabancayla 5 el ateş etti. Otobüsteki yolcular büyük panik yaşarken, olayda ölen ve yaralanan olmadı. Aracıyla kaçan A.A.B., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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