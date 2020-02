(Görüntülü) TRAC İzmir, iletişim ağını genişletiyor

İZMİR, (DHA) - TÜRKİYE Radyo Amatörleri Cemiyeti’nin (TRAC) İzmir Şubesi\'nce doğal afet nedeniyle iletişim sisteminin çökmesi durumunda yardım kuruluşlarıyla haberleşilmesi için kurulan iletişim ağı genişletiliyor. Marmara Bölgesi Afet Haberleşme Sistemi aracılığıyla afet anında saniyeler içinde iletişime geçebileceklerini belirten TRAC İzmir Şubesi Başkanı Gökçe Doğan, bütün Türkiye\'yi kapsama alanına almak için çabaladıklarını söyledi. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ortak çalışmalar yürüterek, afet anında ekip, gıda ve ilaç takviyeleri taleplerini gerekli yerlere iletiyor. Olağanüstü durumlarda haberleşmeyi sağlayan TRAC İzmir Şubesi\'nce Genel Merkez tarafından yeni kurulan aktarıcı aracılığıyla Marmara Bölgesi\'yle kesintisiz bağlantı kurulabilir hale gelindi. Türkiye genelinde 3 bin üyesi ve 55 şubesi bulunan TRAC, iletişim ağını her geçen gün genişletmek için çabalıyor. Afet anlarında dijital altyapının etkisiz hale geldiğine değinen TRAC İzmir Şubesi Başkanı Gökçe Doğan, \"Afet hallerinde etkisiz hale gelen dijital alt yapı, minimum 24 saat içinde eski haline dönebiliyor. Biz bu süre içinde afetin oluştuğu ilk dakikadan itibaren haberleşmeyi sağlıyoruz. Bizim cihazlarımız şebeke elektriğine bağlı değil, aküyle ve güneş panelleriyle çalışıyor bu yüzden kesintisiz iletişim mümkün. Bir afet anında elimizdeki imkanları kamunun yararına sunuyoruz. Hem kurumlar arasında hem de arama kurtarma ekipleri arasındaki iletişimi sağlıyoruz. Olağanüstü durumların haricinde, haberleşmeyi nasıl sağlayacağımız, nasıl daha iyiye götürebileceğimiz ve teknolojik gelişmelere nasıl adapte olacağımız ile ilgili eğitimler veriyoruz\" dedi. \'20 ÖĞRENCİYİ UZAYDAKİ ASTRONOTLA KONUŞTURDUK\' Afet anında haberleşmenin önemine değinen TRAC İzmir Şubesi Sorumlu Operatörü Ali Rıza Özsaran ise \"19. yılını andığımız Marmara depremi Türkiye için çok büyük bir tecrübe oldu. O dönemde iletişim tamamen kesildi. Türkiye’nin 55 ilinde bulunan TRAC şubeleri istasyon aracılığıyla haberleşmeyi ve Ankara ile iletişimi sağladılar. Genellikle bu işe hobiyle başlanıyor ve giderek profesyonel hale geliniyor. İnsanlara fayda sağlayan bir hobiyi hayata geçiriyoruz, ben insanları bu yüzden telsizle uğraşmaya davet ediyorum\" diye konuştu. Özsaran, şöyle devam etti: \"Uzaya çıkan her astronot, amatör telsizci olmak zorunda; çünkü oradan bu şekilde bağlantı kuruluyor. Uzayda bir uzay istasyonu içinde 2005 yılında 15- 20 gün takip sonucunda bölgedeki astronotlarla bağlantıya geçmeyi başardım. Türkiye’nin ilk uzay telsiz bağlantısını gerçekleştirdim. NASA bununla ilgili bir sertifika verdi. Bunun üzerine bir ilkokuldaki 20 öğrenciyi uzaydaki astronotla konuşturduk. Bu da Türkiye’de bir ilk oldu. 20 tane çocuk uzaydaki astronota sorular sordular. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki 2 yıl içinde 2 tane okulun öğrencilerini uzaydaki astronotlarla konuşturmayı planlıyoruz.\" AFETE KARŞI TELSİZ BULUNDURULMALI Afet anında haberleşmenin sağlanması için arama- kurtarma ekiplerine eğitim verdiklerini de anlatan Ali Rıza Özsaran, \"Eğitimler çok önemli. Aynı zamanda gençlerin bu sisteme adapte olmasını da arzuluyoruz. 12 yaşından büyük herkes, amatör telsizci olabiliyor. Vatandaşlar, lisans gerektirmeyen PMR denilen ufak telsizlerden bile bulundursalar en azından afet anında seslerini bir yerlere ulaştırabilirler. Amatör telsizcilik eğitimi almak herkes için faydalı olacaktır. Ailenizin de yardıma ihtiyacı olabilir, amatör telsiz ehliyeti olan bir kişi afet anında bir telsizle merkezimize ulaşıp, her türlü yardımı talep edebilir\" dedi.