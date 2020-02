(Görüntülü) Trabzonspor'da yeni idari bina ve yenilenen tesislerin açılışı gerçekleştirildi

Tolga SAĞLAM-Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)- Trabzonspor Kulübü\'nde yeni idari bina ve Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'ndeki yenilenen futbolcu kamp dinlenme tesislerinin açılışı gerçekleştirildi. Bugün saat 09.30\'da yapılan açılışta Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Jandarma Alay Komutanı Halil Şen, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bazı eski yönetici ve futbolcular, ile Trabzonspor A takım futbolcuları yer aldı. AHMET AĞAOĞLU: \"TESİSLER İHTİYACIN GERİSİNDE KALDIĞI İÇİN YENİLENDİ\" Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, tesisin yenilenme ihtiyacı hasıl olduğu için böyle bir yenilenme eylemine girdiklerini kaydederek, \"Aslında Türkiye\'nin ilk modern tesisi olan Mehmet Ali Yılmaz Tesisi, kulübümüzün ihtiyaçlarının gerisinde kaldığı için yenilenme ihtiyacı hasıl olmuştu. Yönetime gelir gelmez takip eden 1 ay içerisinde yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla, sponsorlarımızın desteğiyle tesislerimizi, kamp binamızı, futbolcularımızın yatak odalarını, restoranlarını ciddi bir şekilde yenileme eylemine girdik. Bu süreç içerisinde 1461 Takımımızı yerinden ettik. A takımımız onların bulunduğu yerde kamp yapmaya başlamıştı. Öncelikle onların sabrına teşekkür ediyorum. Rekor sayılabilecek bir süre içerisinde bazı sıkıntılara rağmen tesislerimizi çok kısa sürede A takımımızın hizmetine sunduk. Tesislerimiz mekan olarak yetmiyordu. İdari bina olarak buraya geçtik. Buranın da tahsisini kulübümüze veren başta sayın Spor bakanımız olmak üzere Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan beye teşekkür ediyorum. Sayın valimiz ve belediye başkanımız da desteklerini bizden bu süreçte esirgemediler. Onlara da şükranlarımızı sunuyorum. Tesisimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum\" dedi. GÜMRÜKÇÜOĞLU: \"ŞAMPİYONLUĞA BERABER YÜRÜYECEĞİZ\" Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ise, hepimizin ortak değeri olan Trabzonsporumuza yapabileceğimiz önemli adımları atmaya çalışıyoruz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Tek bir yürek, tek bir büyüklük Trabzonspor\'un ne olduğunu gösteriyor. İyi günde, kötü günde ne olursa olsun her zaman şampiyonluğa bir ve beraber yürüyeceğimizi ifade ediyor ve sayın başkan Ahmet Ağaoğlu ve bütün çalışma arkadaşlarına bu azimle birlikte başarılarının devamını diliyorum\" diye konuştu. VALİ YAVUZ: \"İNŞALLAH DAHA GÜZEL OLACAK\" Trabzon Valisi Yücel Yavuz ise başarılı bir geleceğin olacağına inandığını belirterek, \"Trabzonsporumuz bizim her şeyimiz. Trabzon spor, kültür ve sanat şehridir. Trabzonsporumuz özellikle futbol alanında göstermiş olduğu başarısıyla kendisine haklı bir yer edinmiştir. Tesisleşme bakımından Trabzon şehri belki de ülkemizde en iyi olan şehirlerden biridir. Burada halkımızla bütünleşen kulübümüzün de çok iyi bir tesis ve imkanlarla donatılması yönünde değerli başkanımız ve ekibimiz de gayret gösteriyor. Mevcut tesis yenileme ve buranın da tahsisiyle diğer tarafı rahatlatma düşüncesi oldu. Hayırlı olmasını ve camiamıza hayırlar getirmesini diliyorum. İnşallah var olan başarımız daha da artacaktır. Bu konuda herkes elinden gelen gayreti göstermektedir. İnşallah daha güzel olacak ve daha başarılı bir gelecek bizi bekliyorum\" ifadelerini kullandı. Yapılan açıklamaların ardından daha sonra hep birlikte idari binanın içi gezilirken, ardından futbolcu kamp dinlenme tesisine gidilerek buranın da açılışı gerçekleştirildi. TAKIM OTOBÜSÜNÜN DEVİR TESLİM TÖRENİ YAPILDI İdari bina ve futbolcu kamp dinlenme tesislerinin açılışının gerçekleştirilmesinin ardından ise Başkan Ahmet Ağaoğlu ve beraberindeki yöneticiler Şenol Güneş Kompleksi\'ne gelerek burada A takıma tahsis edilen otobüsün devir teslim törenine katıldı. Ali Osman Ulusoy Şirketler Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Ulusoy, Genel Müdürü Murat Seymen\'in yanı sıra Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman, A takım futbolcularının da katıldığı devir teslim töreninde konuşan Ahmet Ağaoğlu, şunları söyledi: \"Aslında bugün yapmış olduğumuz bu sponsorluk anlaşması öyle sıradan bir anlaşma değil. Bunun tarihsel kökleri var. Her şeyden önce rahmetli Ali Osman Ulusoy başkanımız Trabzonspor\'un kurucu ve efsane başkanlarından. Bu sponsorluk anlaşmasıyla kulübün kuruluşundan günümüze kadar hizmeti geçen bir başkandan söz ediyoruz. Her şeyden önce kendisini şükran ve rahmetle anıyoruz. Bu sponsorluk anlaşmasının gerçekleşmesinde pay sahibi olan Ulusoy ailesine rahmetli başkanımızın geleneklerini devam ettirdiğinden dolayı, aynı zamanda Mercedes Hassoy firmasına da kulübüm adına şükranlarımı arz ediyorum. Umuyorum ki bu yapılmış olan sponsorluk anlaşması tüm camiamıza örnek olur. Bir başkanın hizmetinin devamı şeklinde değerlendirmek lazım. Mercedes firmasına da kulübümüze göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum.\" Ali Osman Ulusoy Şirketler Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Ulusoy ise, babasının adının burada geçmesinin kendisini çok mutlu etti ifade ederek başarı dileğinde bulundu. Açıklamaların ardından devir teslim töreni yapılırken, daha sonra otobüsün yanına geçilerek burada futbolcuların da katılımıyla hatıra fotoğrafı çekildi. 