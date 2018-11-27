(Görüntülü) Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına tek günlük izinin ardından bugün saat 16.00\'da yaptığı antrenmanla başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda ilk bölümde pas varyasyonlarının ardından dar alanda oyun oynandı. Daha sonra Fenerbahçe maçında 90 dakika süre alan oyuncular rejenerasyon, diğerleri ise dayanıklılık esaslı çalışma gerçekleştirdi. Son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynandı. Antrenmanda sakatlığı bulunan Kucka, izinli olan Onazi ile Ekuban ve kadro dışı olan Onur Recep Kıvrak ile Burak Yılmaz yer almadı. Arda, Hosseini ve Pereira ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. ÖĞRENCİLERDEN ZİYARET Bu arada antrenman öncesi Yeşiltepe İlköğretim Okulu öğrencileri antrenmanı ziyaret ederek futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Bordo-mavililer yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.