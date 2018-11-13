(Görüntülü) Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına bugün saat 16.00\'da yaptığı antrenmanla başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda rejenerasyon çalışması yapıldı. Antrenmanda milli takım kamplarında bulunan Amiri, Hosseini, Kucka, Novak, Esteban, Abdülkadir Ömür\'ün yanı sıra Sosa ile Olcay ve kadro dışı olan Onur Recep Kıvrak ile Burak Yılmaz yer almadı. Ayrıca antrenmanı tribünden izleyen taraftarlar, oyunculara destek verdiler. YUSUF YAZICI TAKIMLA ÇALIŞTI Bu arada bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı özel program dahilinde çalışan Yusuf Yazıcı da takımla birlikte çalışmalara başladı. Bordo-mavililer yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.