(Görüntülü) Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA) Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig\'in 12\'nci haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda ilk bölümde dar alanda dayanıklılık ve pasa yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Son bölümde ise yarı sahada oyun oynandı. Antrenmanda tedavileri devam eden Onur ve Burak katılmadı. Abdülkadir Ömür\'ün salonda çalıştığı belirtilirken, sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Yusuf Yazıcı ile Mustafa Akbaş ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı. Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.