(Görüntülü) Trabzonspor, kuvvet çalıştı

Tolga SAĞLAM TRABZON, (DHA)

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını bugün 10.00\'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular gruplar halinde önce fitness salonunda, ardından da sahada kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanda milli takım kamplarında bulunan Amiri, Hosseini, Kucka, Novak, Esteban, Abdülkadir Ömür\'ün yanı sıra Sosa ve kadro dışı bırakılan Onur Recep Kıvrak ile Burak Yılmaz yer almadı.

Bordo-mavililer, bugün saat 16.00\'da yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.