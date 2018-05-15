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Spor

(Görüntülü) Trabzonspor, Karabükspor maçı hazırlıklarına başladı

Tolga SAĞLAMTRABZON, (DHA) Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig?in 34?üncü haftasında cuma günü sahasında Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün saat 17

15 Mayıs 2018 22:06

Tolga SAĞLAMTRABZON, (DHA)
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig?in 34?üncü haftasında cuma günü sahasında Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün saat 17.00?de yaptığı antrenmanla başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri?nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Onur, Esteban, Uğur, Kamil Ahmet, Onazi, Abdülkadir, Castillo, Burak, Rodallega ile izinli olan Olcay katılmadı. Antrenmanda ısınmanın ardından kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapılırken, son bölümde ise dar alanda oyun oynandı.
Bordo mavililer yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
BİLET FİYATLARINDA İNDİRİM
Bu arada Trabzonspor?un Kardemir Karabükspor ile oynayacağı sezonun son karşılaşmasında maç biletlerinin indirimli olarak satışa sunulduğu belirtildi. Kendi evinde oynayacağı Karabükspor karşılaşması ile 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu\'na veda edecek olan bordo mavililerde tüm taraftarlar da maça davet edildi. 18 Mayıs Cuma günü saat 18.00?de oynanacak karşılaşmanın indirimli bilet fiyatları ise şöyle
Kategori 6 (Kale Arkaları)? 10 TL??, Kategori 5 (Doğu 3) 20 TL, Kategori 4 (Doğu 2) ?25 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 30 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 40 TL, Kategori 1 (Batı 1) 50 TL, VIP Silver 100 TL, VIP Gold 125 TL, Platinum A-C Blok ?200 TL, Platinum B Blok ?225 TL, Misafir Tribünü 10 TL.

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