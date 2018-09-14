(Görüntülü) Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

Tolga SAĞLAM - Selçuk BAŞAR TRABZON (DHA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig\'in 5?inci haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün saat 17.00\'de yaptığı antrenmanla devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı, ardından dar alanda oyun oynandı. Son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalara yer verildi. Antrenmana, tedavisi devam eden Hosseini\'nin yanı sıra izinli olan Onazi ile Kucka katılmadı. Kamil Ahmet Çörekçi ise salonda çalıştı.

Bordo mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.