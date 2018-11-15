(Görüntülü) Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Tolga SAĞLAM TRABZON,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında sahasında Fenerbahçe\'yi konuk edecek Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına bugün 11.00?de yaptığı antrenmanla devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri?nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman topa sahip olma oyunlarıyla başlayıp, sprint çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise dayanıklılık esaslı dar alan oyunları oynandı.

Antrenmanda milli takım kamplarında bulunan Amiri, Hosseini, Kucka, Novak, Esteban ve Abdülkadir Ömür\'ün yanı sıra kadro dışı bırakılan Onur Recep Kıvrak ile Burak Yılmaz yer almadı.

Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.