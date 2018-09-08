(Görüntülü) Trabzonspor dayanıklılık çalıştı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)







Trabzonspor, ligin 5’inci haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını bugün saat 10.00’da yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde pas ve koordinatif egzersizlerle başlayan antrenman dayanıklılık esaslı oyunlar ve yüksek şiddetli koşularla son buldu. Antrenmana Ümit Milli Takım\'da yer alan Uğurcan Çakır ile ülkelerinin A Milli Takım kamplarında yer alan Ogenyi Onazi, Vahid Amiri, Majid Hosseini, Esteban Alvarado, Filip Novak, Juraj Kucka ve Yusuf Yazıcı ile salonda çalıştığı belirtilen Sosa katılmadı, Toure, Kamil Ahmet ve Burak’ın ise takımdan ayrı koşu yaptığı kaydedildi.



Yarını izinli geçirecek olan bordo-mavililer Pazartesi günü yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.