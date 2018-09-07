(Görüntülü) Trabzonspor dayanıklılık çalıştı

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)





Trabzonspor, ligin 5\'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını bugün saat 10.00’da yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından pas varyasyonları ve sprintler yapıldı. Son bölümde ise dayanıklılık esaslı küçük alan oyunları oynandı. Antrenmana Ümit Milli Takımı\'nda yer alan Uğurcan Çakır, ülkelerinin A milli takımında yer alan Vahid Amiri, Majid Hosseini, Ogenyi Onazi, Filip Novak, Esteban Alvarado, Juraj Kucka ile Yusuf Yazıcı\'nın yanı sıra, tedavileri devam eden Kamil Ahmet ile Zargo Toure, izinli olan Nwakaeme ile salonda çalıştığı belirtilen Sosa katılmadı. Burak Yılmaz takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürürken, Abdülkadir Ömür ise ilk bölümde takımla çalıştı, ikinci bölümde çalışmalarını takımdan ayrı gerçekleştirdi.



Bordo-mavililer, bugün saat 17.00\'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.