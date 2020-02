(Görüntülü) Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu Burak'a resmi teklif yok -2

Burak\'ın ayrılma talebi yok



Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Yılmaz, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulunu ofisinde ağırlayarak kulübü destek mesajı verdi. Ağaoğlu ile Yılmaz kulübün gelecek sezonlardaki yapılanması ile ilgili fikir alışverişi yaptı.



Trabzonspor Yönetim Kurulunu ağırlayan Mehmet Ali Yılmaz, Yeni seçilen heyetimiz başkan ve yönetim kurulu arkadaşlarla Trabzonspor\'un bundan sonra bundan sonra daha güçlü olarak yoluna nasıl devam eder, alınması gereken önlem ve tedbirler varsa birlikte tartışıyoruz ve konuşuyoruz. Bekleyen kamuoyu ve taraftarlarımız da kulübüne sahip çıksınlar, yalnız bırakmasınlar. Maçlarda kimsenin dediğine bakmayarak ilgi göstersinler diye hem taraftarlardan ve Trabzonspor\'u sevenlerden her anlamda destek bekliyoruz. Biz daha önce birlikte de çalıştık birbirimiz iyi biliyoruz. Sık sık konuşuyoruz ne gerekiyorsa destek olarak veriyoruz ve vereceğiz ifadelerini kullandı.



BAŞARILI OLACAĞIZ



Teleset Mobilya Akhisarspor\'un Ziraat Türkiye Kupası\'nı kazanmasıyla birlikte Avrupa kupalarına katılma şansı kalmayan Trabzonspor\'un gelecek sezon daha büyük başarılar için mücadele edeceğini vurgulayan Yılmaz, Akhisarspor\'u tebrik ederiz. Aksilik oldu. Bizim 5\'inci olmamız da kurtarmadı. Akhisarspor sürpriz yaptı diyelim. Galatasaray ve Fenerbahçe\'yi eleyeceği kimsenin aklına gelmezdi. Onu da tebrik ediyoruz. Şimdiden sıkı tedbirler alarak, uygulayarak, taraftarıyla kucaklaşarak önümüzdeki sene daha başarılı olaylara hep beraber imza atacağız şeklinde konuştu.



AĞAOĞLU BURAK\'IN AYRILMA TALEBİ YOK



Trabzonspor\'un golcü ismi Burak Yılmaz\'a hiç bir teklifin gelmediğine değinen ve maliyetli futbolcularla görüşmelerin lig sonunda olacağına belirten Ağaoğlu, Burak\'ın gitmek gibi bir talebi olmadı. Net, resmi bir teklifte yok. Burak, Trabzonspor Kulübü\'nün sözleşmesi futbolcusu. 4 gün önce Almanya\'ya Berlin\'e ameliyat olmak üzere yönetim kurulu ve kulüp doktorundan izin alarak gitti. Herhangi bir teklif ve kendisinin de bu doğrultuda bir talebi kesinlikle yok. Bunların hepsini biz yönetime geldiğimiz zaman konuşmuştuk şu an öyle bir gündemimiz yok. Önce ligi tamamlayacağız. Sonrasında gelir gider dengesini nasıl sağlayacağımız konusunda toplantı yaptıktan sonra bu futbolcularla görüşme olabilir



OKAY İLE GÖRÜŞÜYORUZ



Trabzonspor\'un orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu ile yeniden kontrat yapmak için görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Ağaoğlu, Okay ile görüşmemiz var. Herhangi bir sonuç yok ama görüşmelerimiz devam ediyor ifadelerini kullandı.



TEKNİK DİREKTÖR SEÇİMİ LİG SONUNDA



Trabzonspor\'un ekonomik sorunlarına öncelik verdiklerine vurgu yapan Ağaoğlu, Üç hafta önce göreve geldiğimizde futbolcularla yaptığımız ilk toplantıda ve takip eden haftalarda da yapmış olduğumuz toplantılarda da şunu söyledik; biz kulübün ekonomik problemlerine odaklanmış durumdayız. Ne teknik kadro ile ilgili ne de profesyonel kadro ile ilgili hiç bir gündemimiz ve tasarrufumuz söz konusu değil. Bunlar lig bittikten sonra görüşülecek konular dedi.



TRANSFER GÖRÜŞMELERİ LİG BİTİNCE



Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, herhangi bir futbolcuya resmi transfer teklifinde bulunmadıklarını belirtirken, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ise Lig bitince şimdiki çalışmaların sonucunu ona göre karara bağlayacaklar. Şimdi çalışmalar devam ediyor. Trabzonspor büyük bir kulüp şeklinde konuştu.



SADECE RESMİ KAYNAKLARI DİKKATE ALIN



Ağaoğlu, medyada yer alan teknik direktör ve futbolcu transferi haberleri ile ilgili olarak, Bende sizin gibi basında bu haberlere bakıyorum. Geldiğimizden beri yaklaşık olarak 7-8 teknik direktörle anlaştık, nasıl oluyorsa prensip anlaşmasına vardık. 6-7 futbolcumuz gidiyor, 4-5 futbolcu geliyor. Bunlar birinci ağızdan, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin, basın sözcümüzün ağzından çıkmadığı sürece itibar edilememesi gereken haberler. Ortaya atılan her iddiaya yanıt vermeye kalksak günümüzün aşağı yukarı 8 saatini buna ayırmamız gerekir. Bu tür ciddi konularla alakalı olarak kulübün internet sitesinden ve basın sözcümüzün basına yapmış olduğu açıklamaların dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi gerekiyor. Özellikle dedikoduya dayalı söylentilerde Trabzonspor kalibresinde kulübün ciddiyetine de yakışmaz. Bizde sizler gibi sadece okuyoruz dedi.



KENDİ İŞİNİ KENDİN YAPACAKSIN



Maliyeti yüksek futbolcularla sezon sonu konuşulacağını belirten Ağaoğlu, Trabzonspor\'un içinde bulunduğu mali kriz göz önüne alındığı zaman, ister istemez gözler yüksek maliyetli futbolculara çevriliyor ama ne futbolcularla bir görüşme yapıldı ne de lig bitene kadar onlarla ilgili tasarrufumuz söz konusu değil. Hepsi lig bitince konuşulacak şeyler. Biz 5\'inciliğe çok ciddi bir şekilde odaklanmıştık. Ciddi bir şekilde konsantre olmuştuk. Çünkü 5\'incilik Avrupa kupları için bir hedefti. Kupa finalinde bizim lehimize olmayan bir sonuçla karşılaştık. Bundan da şu çıkıyor, \'Kendi işini kendin yapacaksın, başkasının eline bakmayacaksın.\' İnşallah önümüzdeki sene taraftarlar Trabzonspor\'u her şeyden önce futbol olarak arzuladıkları yerde, daha sonra da kendi işini kendi yapan, kendi başarısını kendi kovalayan takım olarak görme imkanına sahip olacaklardır ifadelerini kullandı.



HASSASİYET VE AİDİYET DUYGUSU ÖN PLANA ÇIKTI



Trabzonspor\'un banka hesap numaralarına yapılan kakının maddi yönden ziyade manevi yönden çok büyük anlamı olduğuna vurgu yapan Ağaoğlu, Bu kampanya bizim bir hafta sonra uygulamaya koyacak olacağımız SMS kampanyasının bir parçasıydı ancak taraftarlardan gelen yoğun talep üzerine kulübün hesap numaralarına yapılan bağışları biraz öne çektik. Bağışın miktarından ziyade taraftarlarımız göstermiş oldukları hassasiyet ve aidiyet duygusu ön plana çıktı. Açıkçası bu benim kulübün geleceği için umutlandırdı aynı zamanda da duygulandırdı. Trabzonspor, babasından sabah aldığı 20 TL\'nin 15 TL\'sini kulübe gönderen, keşke kampanyadan daha önce haberim olsaydı da sabahleyin bu 5 TL\'yi harcamasaydım diyen bir taraftar profiline sahip. Bu açıdan son derece anlamlı bir kampanya. Gelir anlamında bir hedefimiz olamadığı için hedeflediğimiz düzeye ulaştık veya ulaşamadık gibi bir şey söyleyemeyeceğim. Orada bir rakam hedefimiz yoktu. Sadece paylaşmak, taraftar ve camiayı kulübün içerisine çekmek e kendilerini kulübün bir parçası olduğunu hissettirmek amacıyla bir şeydi. Çünkü takdir edersiniz ki borcu 90 milyon TL\'yi aşmış bir kulübün bunu taraftarının cebinden toplaması ne mümkün ne de bizim böyle bir şey istemeye hakkımız var diye konuştu.