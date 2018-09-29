(Görüntülü) Trabzonspor - Kasımpaşa maçının ardından

Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 7\'nci haftasında Kasımpaşa\'yı 4-2 mağlup eden Trabzonspor\'da teknik direktör Ünal Karaman, özel bir geri dönüş gerçekleştirdiklerini söyledi. Teknik direktör Karaman, maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu: \"3 puan camiamıza, iyi mücadele gösteren, kulübede o mücadeleyi alkışlayan, destekleyen oyuncularımıza hayırlı olsun. Oyuncularımı maçı bırakmadıkları için, sonuna kadar taşıdıkları için tebrik ediyorum. Özel performansları gol yemeden önce biraz daha açığa çıkarmalarını bekliyorum.\" \"ÖZEL BİR GERİ DÖNÜŞ OLDU\" Bireysel hataların ön plana çıktığı bir maç olduğuna katıldığını ifade eden Karaman, \"Daha önceki maçlarda da biz onu yaşadık. Göztepe maçında da oynadık ama Türkiye\'de her şey puan odaklı değerlendirildiği için bizim o şekilde değerlendirme şansımız yok. 3 kere orta yaparak gelmişler, 2 tanesi yediğimiz gol. 7\'ye 2 Trabzonspor gol yer mi diye sorgulasanız haklısınız derim. Bugün de benzer hatalar yaptık. Önemsemediğimiz pozisyonlardan goller yedik. 3\'lü orta saha oynadık ki kontra pozisyonların önüne geçelim. İlk yarıda hiç beklemediğimiz şekilde rakibe gol atma imkanı verdik. Bazen düşündüğünüz sahaya uymayabiliyor. Ama bir geri dönüş gösterdiler, özel bir geri dönüştü bu. Hem mücadele, hem de Trabzonspor ruhuna yakışan bir duruş gösterdiler. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bize inanan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. 3 puan camiamıza hayırlı olsun\" diye konuştu. KEMAL ÖZDEŞ: \"TRABZONSPOR HAKLI BİR GALİBİYET ALDI\" Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: \"Ligin ilk haftasında Rize\'de 2-0 gerideydik, 74\'ten sonra o maçı 3-2 çevirmiştik. Bugün de tam tersi 2-0 öndeyken rakibimiz 4-2 geri dönüş yaptı. Trabzonspor açısından etkileyici bir performanstı. İkinci yarıdaki oyunları, coşkuları, hırslarıyla hak ettiler bunu. Oyunun ilk yarısında istediğimiz oyun oldu. 10\'a yakın hızlı atak, 5 tane gol pozisyonu yakaladık. 2\'sini gole çevirdik. İlk ayrı tek problemimiz çok adamla hücum isteğiydi. Sonlandıramadığımız her top kalemizde atak başlattı. Tribünlerin de takımın da inancını yitirdiği anda son dakikada gelen gol maçın hikayesini ve seyrini değiştirdi. Geçen hafta devreye 1 dakika kala yediğimiz gol çok pahalıya mal olmuştu. Bugün de öyle. İkinci yarıda da taraftarın coşkusu takıma yansıdı. Çabuk gol buldular, 2-2 oldu. Daha sonra Rodallega\'nın duran toptan golü ve sonrasında ardı ardına gelen goller. Bizim etkili olacağımız anlarda bu gollerin gelmesi yaşadığımız en büyük sıkıntıydı. 4-2\'den sonra oyunu değiştirebilir miyiz diye ofansif riskler aldık ama bugün o da çok işe yaramadı. Trabzonspor haklı bir galibiyet aldı. Nasıl 4 maç üst üste kazanan bu takımsa, 3 maç üst üste kazanmayı da yönetmek gerek. Önce mental olarak düzelmek, sonra oyununuzu standarda yaklaştırmak, belki bugünün ilk yarısına dönmek önceliğimiz olacak. Fazla zaman olmasa da cuma günü Göztepe ile oynayacağımız maçı kazanarak milli araya iyi girip eksikleri tamamlamak istiyoruz. Trabzonspor\'a da kalan maçlarda başarılar diliyorum.\"