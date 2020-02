(Görüntülü) Trabzonspor - Galatasaray maçının ardından (2)

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Spor Toto Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında Galatasaray\'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor\'da teknik direktör Ünal Karaman, oyuncuların sahada karakterli bir duruş sergilediğini belirterek, kazanmanın güzel olduğunu söyledi. KARAMAN: \"KAZANMAK GÜZEL\" Karaman, maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu: \"Öncelikle bize inanıp maça gelen taraftarlara teşekkür ediyoruz. Gerçekten bugün sahadaki coşkumuzun en büyük sebebi onlardı. İnşallah yakın gelecekte çok daha iyi bir Trabzonspor izletiriz. Sonraki teşekkürün ise sahada mücadele eden ve kulübede onlara destek veren oyunculara. Son derece karakterli duruş sergilediler. Bu duruşun karşısında da hak ettikleri, emek harcadıkları sonucu elde ettiler. Kazanmak güzel tabii ki, lig başı. Bazı zorlukların olacağını biliyoruz. Özellikle kamp döneminde katamadığımız arkadaşlarımızın zorluğu var. Aramızda geçtiğimiz hafta içerisinde katılan arkadaşlarımız var. Şükürler olsun ki karakterli oyunculara sahibiz. Bu karakterli oyuncular arkadaşlarını çok çabuk içlerine çektiler, aldılar. Sanki uzun zamandır Trabzonspor forması giyiyormuş gibi, o coşkuya ortak ettiler. Dolayısıyla onlara teşekkür ediyorum. Kazanmak güzel taraftarlarımıza hayırlı olsun.\" \"İNSAN BAZEN AİLESİNDE ÇOCUKLARINA DA CEZA VERİYOR\" Karaman, geçen hafta kadro dışı kalan Mustafa Akbaş\'ın üçüncü golden sonra kendisine sarılması ve takımdaki arkadaşlık, kazanma coşkusu üzerine sorulan bir soruya da şöyle yanıt verdi: \"Arkadaşlarımız zamanla bizi daha iyi tanıyacaklar. İnsan ailesinde bazen çocuklarına ceza veriyor. Bu onları sevmiyorsunuz anlamına gelmiyor. Geleceği hayata hazırlama noktası içerisinde yaşanmış tecrübelerden onların acı çekmemesini istiyorsunuz. Genç arkadaşlar. Onlarda da zaman zaman sıkıntı olabiliyor. Belki saha içinde olmayıp da farklı özel hayatlarında yaşadıkları sorunlar olabiliyor. Elbette biz bunları göğüsleyeceğiz ama yakın zamanda inanıyorum şunu daha iyi anlayacaklar. Onlardan para kazanan değil onlara daha fazla para kazandırmayı, daha fazla itibar kazandırmayı, yeteneklerini daha üst seviyeye çekmeye çalışan ağabeyleriyiz, büyükleriyiz. Yerine koyarsalar babalarıyız. Elbette kızacağımız noktalar olabilir. Bu illaki onları cezalandırmak anlamına gelmiyor. Haşa biz kimiz ki cezalandıralım. Yaptığımız her eylem aldığımız karar bu gençleri geleceğe sağlam adımlarla hazırlama anlamındadır. Bizim onlara küskünlüğümüz, kızgınlığımız olmaz yeter ki yüreklerinde karanlığa yenik düşmesinler. Yüreklerinde aydınlık karanlığın üzerini örtsün. O niyetle geldikleri anda sorun yok. Biz her türlü sorunu onların önüne geçecek şekilde eritiriz. \" FATİH TERİM: \"HİÇ HOŞUMA GİTMEYEN, BEKLEMEDİĞİM BİR MAĞLUBİYET OLDU\" Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: \"Maçın ardından Hasan hocayla ilgili gerginlik oldu. Teskin etmeye çalışıyoruz ama açıkçası emniyet güçlerinin yanında bu küfürlerin yapıldığı ortamda müdahale etmeleri gerektiğini söyledim. Hoş bir şey değil tabii. Zaten tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. Bir şey yok. Onun için koridorda herkesi teskin ettik. Allah\'tan biz oradaydık. Bu takımın başında olan biri olarak yanlışı kim olursa olsun söyleyeceğiz. Kendilerine de söyledik, \'Dibinizde 1,5 saat küfür ediliyor ve hiçbiriniz müdahale etmiyor, o zaman niye buradasınız?\' dedik. Bugünkü konu bir defa Trabzonspor\'u tebrik etmemiz gerekiyor. Biz bir yerde takılacaktık ama bugün öyle takılma beklemedim. Savunacağım, herhangi bir şey söyleyeceğim bir mağlubiyet değil. Çok net olarak bizden iyi oynadılar, hak ettiler. Helali hoş olsun. Biz de o derece kötü başladık. Belki de bir sezonda yapmayacağımız hataları 90 dakika içine sağdırdık. Her maç öncesi tembih etmemize rağmen özellikle kendisini tanıdığımız için Belhanda\'ya sorumsuz davranışını soracağız. Açıkçası savunabileceğim bir mağlubiyet değil. Erken gol yedik, hiç gereği yokken yanlış top, sonra hatalar zinciri. Sonra 10 kişi kalıyorsun. Bu havada, bu sahada 10 kişi Trabzonspor karşısında oynamak hiç kolay değil. Şu veya bu kötü demek yanlış. Hep beraber kötüydük. Onun için tebrik ediyoruz. Muhakkak bunların altından kalkarız onda bir sıkıntı yok. Ama hiç hoşuma gitmeyen beklemediğim bir mağlubiyet oldu. Trabzonspor\'a karşı kaybedebilirsiniz ama böyle değil. O yüzden tebrik ediyorum.\" \"GALATASARAY SAHAYA 11 KİŞİ ÇIKIYORSA EKSİK DEĞİLDİR\" Terim, forvet transferi yapılmamasına ilişkin sorulan bir soruya ilişkin ise, \"Şu anda konuşulacak konu o değil. Transfer kapanmış ,olmamış. Galatasaray takımı eğer sahaya 11 kişi çıkıyorsa eksik değildir. Muhakkak ki en iyisini yapmayı istedik. Ama şu an hele hele bu maçtan sonraki konu hiç bu değil\" dedi. \"BİR YERDE TAKILACAKTIK, BUGÜNE DENK GELMİŞ\" Bir basın mensubunun \'Ndiaye ile keşke başlasaydım dediğiniz oldu mu\' şeklindeki sorusuna yönelik ise şu ifadeleri kullandı: \"Ndiaye\'yi zaten oynatmak için aldık ama hem geçen haftaki istikrarı korumak adına, hem de fizik yapısını milli takım arasında daha da üst düzeye getireceğimizi düşündüğümüz için zaten her hâlükârda maçın bir bölümünde alacaktık ama bugünkü olay Ndiaye veya bir başkasıyla ilgili değil. Ama bazı oyuncularımızın maalesef hep yaptığı tekrarları bir daha yaşıyoruz. Bunlara bu boşlukta gerekli önlemleri, tedbirleri alacağız, çalışacağız. Açıkçası bir yerde takılacaktık, bugüne denk gelmiş. Olmasıydı iyiydi ama buralardan da yaptığımız hataları bir daha yapmamak adına yarın öbür gün Avrupaya çıkıp orada daha da hata tekrarını yapmamak için çalışacağız. Buralardan dersler çıkaracağız. \'Ndiaye oynasaydı\' hiç demedim, çünkü geçen haftanın iyi bir 11\'i vardı. O şansı onları verdim. Bundan sonra içerideki iş tatlı rekabete girecek, bunu istiyorum. Seviyeli bir rekabet olmasını da istiyorum. İyi bir skor ve oyunla kazanmışlardı, buyurun dedik. Rodrigues de hazır değil. Oyuncu meselesi olsa \'yanlış tercih kullandım\' derdim. Bugün mesele oyuncu meselesi değil. Birden bire kısa top, 3 kişinin sanki defans yapmamış gibi serbest bırakması gibi fazla hata yaptığımız için hangisi nedir iyi bir analizden sonra söyleyebilirim. Oyunu kenardan izleyen biri olarak hatalar zinciri çok fazlaydı diyebilirim.\" \"KEŞKE TRANSFER HER ZAMAN YAPILSA\" Terim, transfer takvimiyle ilgili bir soruya, zamanlamanın doğru olduğunu belirterek, \"Transfer zamanlaması doğru. Ben süreyi doğru buluyorum. Yaparsınız, yapmazsınız ama keşke bana kalsa her zaman yapılsa. Teknik adamlara sorun böyle diyeceklerdir. Hele bu akşamdan sonra sorarsanız\" ifadelerini kullandı. \"SÖYLEMİMİZLE EYLEMİMİZ ÖRTÜŞTÜ\" \'Kulüpler kendi aralarında da transfer yapabilse\' söyleminin yeni anlaşılması şeklinde bir yorum üzerine Terim, \"Yeni, yeniye de razıyım. Ben birkaç yıl sonra anlaşılacağımı düşünüyordum. Biz dediğimiz yaptık. En azından Galatasaray olarak söylemimizle eylemimiz örtüştü. Ben çok derin bir şey söyledim. Bu konuda ısrarcıyım, doğru olduğuna inanıyorum. Biz oynatmayı düşünmediğimiz bir oyuncunun gitmesine rıza gösteriyoruz, artı seçeceği kulübe de hiçbir zaman karışmıyoruz. O konuda fikrim devam ediyor\" diyerek açıklamalarını tamamladı. \"ARTIK SARMIYOR\" Öte yandan Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından Medical Park Stadı\'nın skorboardunda \'Artık sarmıyor!\' yazısı yer aldı.