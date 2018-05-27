(Görüntülü) TRABZON'DA, 'MİLLET BAHÇESİ' KARARINA DESTEK

Haber Selçuk BAŞAR Kamera Aleyna BAYRAM TRABZON - DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın aralarında, Trabzon\'da yıkımı yapılan Hüseyin Avni Aker Stadyumu\'nun da yer aldığı eski stat alanların Millet Bahçesi\'ne dönüştürüleceği yönündeki kararına vatandaşlardan destek geldi. Trabzon Akyazı\'da deniz dolgusu üzerine inşa edilen Şenol Güneş Spor Kompleksi\'nin hizmete girmesiyle tarihi Hüseyin Avni Aker Stadyumu\'nun yıkımı gerçekleştirildi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı\'na (TOKİ) devredilen Ortahisar ilçesi Hızırbey mahallesindeki 63 bin metre kare stat alanında ne yapılacağı kamuoyunda merakla beklenirken açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'dan geldi. Erdoğan, aralarında, Trabzon\'da yıkımı yapılan Hüseyin Avni Aker Stadyumu\'nun da yer aldığı eski stat alanların Millet Bahçesi\'ne dönüştürüleceğini açıkladı. Trabzon\'da karara vatandaşlardan destek geldi. Trabzon?da son dönemlerde artış gösteren betonlaşmadan yakınan vatandaşlar, alanın Millet Parkı olması ile şehrin hava alacağını söyledi. Mahallenin yeşil alana ihtiyacı olduğunu dile getiren Hasan Kurtçan, ?Trabzon?da zaten yeterince betonlaşma var. Bunun üzerine buraya AVM veya beton yığınları yapmanın çok yanlış olacağını düşünüyorum. Tamamen halka açık yeşil alan olması lazım. Yeşillendirilip devletin belli kesimi veya kurumuna değil tüm sosyal hizmetleri ile vatandaşa açık olmalı dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan?ın doğru karar verdiğini söyleyen Bilal Altuntaş da Burası kesinlikle yeşil alan olarak kullanılmalı. Meydan da çay bahçesi, tiyatrolar, oyun parkları eğlence merkezleri gibi yerler yaparak insanların kafalarını dinlemesine müsaade etmeleri gerekiyor. Cumhurbaşkanıma bu konuda destek veriyorumdedi.Hüseyin Avni Aker Stadı?nın yıkılmasının ardından esnafın kepenk kapatacak duruma geldiğini anlatan esnaf Selahattin Baruççu ise ?Avni Aker stadyumunun buradan yıkılıp gitmesi esnafın kan ağlamasına sebep oldu. Burada esnafın işlerini canlandıracak bir alan yapılmalı. İş merkezide olabilir diye konuştu. Sinan Demir Akın adlı esnaf da alanın şehir hastanesi olarak değerlendirilmesinin düşünülebileceğini söyledi.