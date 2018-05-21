(Görüntülü) Trabzon'da DHMİ'nin 85'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- DEVLET Hava Meydanları İşletmesi\'nin (DHMİ) 85\'inci kuruluş yıl dönümü Trabzon Havalimanı\'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törende, 13 Ocak\'ta iniş sonrası pisten çıkıp, denize 25 metre kala saplandığı yamaçtan 100 kişilik ekibin çalışmasıyla çıkarılan uçağın kurtarılma anına ilişkin hazırlanan, hızlandırılmış slayt gösterimi ilgiyle izlendi. DHMİ Genel Müdürlüğü\'nün 85\'inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Trabzon Havalimanı\'nda tören düzenlendi. İç Hatlar Terminali\'nde düzenlenen törene Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Havalimanı\'ndan Sorumlu Mülki Amir ve Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, DHMİ Trabzon Havalimanı Başmüdürü Ahmet Aydın ile çok sayıda havalimanı personeli katıldı. Tören, DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak\'ın kutlama mesajı ve kurumun tarihinin anlatıldığı slayt gösterisi ile başladı. UÇAK VE YOLCU SAYISI ARTTI Törende konuşan DHMİ Trabzon Havalimanı Başmüdürü Ahmet Aydın, havalimanının aynı anda büyük gövdeli 18 uçak park kapasitesine sahip olduğunu kayderek, 2007 yılında 14 bin 574 uçak, 1 milyon 482 bin 760 yolcuya hizmet verildiğini belirtti. Aydın, uçak ve taşınan yolcu sayısının giderek arttığına da dikkat çekerek Trabzon Havalimanı\'nda 2017 yılı rakamların 29 bin 99 uçak, 4 milyon 158 bin 500 yolcuya ulaştığını aktardı. Aydın, \"En büyük yatırım insana yapılan yatırımdır, anlayışıyla personelimizin yurt içi ve yurt dışından gelebilecek eğitim taleplerine cevap verebilecek nitelikte havacılık akademisi de hayata geçirilmiş bulunmaktadır\" dedi. \'O GÜN ORADA DESTAN YAZDILAR\' Trabzon Valisi Yücel Yavuz ise Ankara-Trabzon seferini yaparken 13 Ocak günü Trabzon Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra pistten çıkıp, denize 25 metre kala saplandığı yamaçtan çıkarılan, Pegasus Havayolları\'na ait \'Zeynep\' isimli uçağın kurtarılmasında bir destan yazıldığını söyledi. Havalimanı kapasitesinin üzerine çıkıldığına dikkat çeken Vali Yavuz, \"Bizim havalimanımız 3 milyon kapasite olmasına rağmen geçen seneyi 4 milyon ile kapattık. İlave terminaller yapılması veya yeni pist düşünülmesi gerekiyor ama bütün bunlara rağmen hiç aksama olmadı. Personelimizin büyük gayreti ve özverisiyle bu başarıya imza atıldı. Havalimanımız Mülki Amiri Numan Bey, Başmüdür Ahmet Bey, personelimiz, kurtarma ekibimiz o gün orada destan yazdılar\" diye konuştu. UÇAĞIN KURTARILMA ANINDAN KARELER Öte yandan, Trabzon Havalimanı’nda ağır tonajlı vinçler ve 100 kişilik özel ekip tarafından 20 saat süren çalışma ile çıkartılarak piste çekilen Pegasus Havayolları\'na ait \'Zeynep\' isimli \'TC-CPF\' tescilli, Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının kurtarılma operasyonuyla ilgili slayt gösterimi yapıldı. Uçağın kurtarılma çalışmaları sırasında çekilen 6 bin fotoğraf karesinin hızlandırılmış haliyle gerçekleştirilen slayt gösterimini, katılımcılar ve havalimanındaki yolcular dikkatle izledi.