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(Görüntülü) Trabzon'da ahşap restoran yandı

  Uğur AYDIN- Aleyna BAYRAM/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da Tanjant yolu üzerinde bulunan ahşap kafe-restoran çıkan yangında küle döndü

05 Eylül 2018 14:47

 

Uğur AYDIN- Aleyna BAYRAM/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da Tanjant yolu üzerinde bulunan ahşap kafe-restoran çıkan yangında küle döndü.

Yangın, saat 07.00 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi, Tanjant yolu üzerindeki özel hastane karşısındaki kafe-restoranda meydana geldi. İşletmeden dumanlar çıktığını fark eden çalışanlar, yangına müdahale etti. Ancak büyük bölümü ahşap olan işletmedeki alevler kısa sürede büyüdü. 2 katlı iş yerinden yükselen dumanlar, şehrin birçok noktasından görülürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında, mahalledeki vatandaşlar da büyük panik yaşadı. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını söndürdü. İşletmenin kullanılamaz hale geldiği yangının bacadan kaynaklandığı belirtildi.
 

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