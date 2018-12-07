(Görüntülü) Toroslar'da mahsur kalan 2 kişi, 9 saatlik operasyonla kurtarıldı

MERSİN, (DHA) - MERSİN- Karaman il sınırında Toros Dağları\'nın yüksek kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarının kayarak şarampole düşmesi nedeniyle mahsur kalan Suriye uyruklu 2 kişi, ekipler tarafından 9 saat süren operasyonla kurtarıldı. Mersin\'de 2 gündür etkili olan ve metrekareye 120 kilogramdan fazla düşen sağanak, yüksek kesimlerde etkisini yoğun kar yağışı olarak gösterdi. Dün akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne gelen ihbar üzerine ekipler harekete geçerek, Mersin\'in Karaman\'a sınırı olan Ayrancı yolunda kendilerinden haber alınamayan 2 kişiyi kurtarmak üzere yola çıktı. Karayolları 5\'inci Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı iş makinesinin kara saplanması üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz\'ın talimatı ile ekipler devreye girdi. Erdemli Şube Müdürlüğü\'nde konuşlu 1 dozer, 1 kamyonet ve kurtarma personelleri saat 24.00 sıralarında yola çıkarak jandarma ekipleri ile Toros Mahallesi\'nde buluşarak ihbarın geldiği noktaya hareket etti. Yer yer 50 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle trafiğe kapanan yolu açarak ilerleyen ekipler, tam 9 saat süren yol açma ve kurtarma çalışmasının ardından bölgeye ulaştı. Karaman sınırına 500 metre mesafede araçlarının kayarak şarampole düşmesi nedeniyle mahsur kalan Suriye uyruklu Ahmet Şıh ile Hamza El Bekir\'i yardım bulmak için yola çıktıkları sırada bulan ekipler, 2 kişiyi hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye ulaştığı bölgede yürürken buldu. Araçlarına 1 kilometre uzaklıkta bulunan Suriyeliler, jandarma ekiplerinin aracına alındıktan sonra araçlarının mahsur kaldığı bölgeye ulaşıldı. Araçlarında yakıt olması sayesinde donmaktan kurtulduklarını belirten Suriyeliler, yardımlarına yetişen ekiplere teşekkürlerini iletti. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından 33 EAK 87 plakalı kamyonet de saplandığı kardan kurtarıldı.