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(Görüntülü) Torbalı'da yangın

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde makilik alanda başlayan yangın, tarım arazilerine de sıçradı

09 Eylül 2018 23:28

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Torbalı ilçesinde makilik alanda başlayan yangın, tarım arazilerine de sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bugün saat 16.00 sıralarında kırsal Kaplancık Mahallesi\'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayılarak, yakındaki zeytinliklere de ulaştı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü\'ne ait 1 söndürme uçağı, 3 helikopter, 4 arazöz sevk edildi. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

 

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