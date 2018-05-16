(Görüntülü) Topladıkları kapaklarla 6 tekerlekli sandalye aldılar

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak),(DHA) ZONGULDAK\'ın Çaycuma ilçesinde 5 okulun sosyal sorumluluk projesi kapsamında toplanan mavi kapaklarla alınan 6 tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine verildi. Çaycuma Koleji, Nebioğlu Ortaokulu, Perşembe Şehit Astsubay Salim Uçar İlkokulu ve Ortaokulu ile İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Zonguldak İl Temsilciliği\'nin başlattığı projeye destek vermek amacıyla mavi kapak toplama kampanyası başlattı. Öğrenciler, evlerinde, mahallelerinde ve çevrelerinde kısa sürede mavi kapak topladı. Toplanan kapaklar alınan 6 tekerlekli sandalye düzenlenen törenle ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Çaycuma Belediyesi önünde düzenlenen törene, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Çaycuma Kent Konseyi Başkanı Berna Çimsalan Özyurt, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Zonguldak İl Temsilcisi Cem Cemal Ünal, öğrencilerin düzenlediği kampanyanın çok anlamlı olduğunu belirterek, \"Kampanyalarımıza, Çaycuma Kaymakamlığı, Çaycuma Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü destek veriyor. Birlikte yürüttüğümüz proje kapsamında engelli vatandaşlarımıza ve özellikle çocuklarımıza medikal ürünler ve tekerlekli sandalyeler dağıtıyoruz\" dedi. Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı da öğrencilerle birlikte güzel ve anlamlı bir projeye daha imza attıklarını belirterek, \"Çocuklarımız, engellilerimiz, kadınlarımız, yaşlılarımız bizim için önceliklidir. Hele engelli çocuklarımız bizim ayrıca göz bebeğimizdir. Engelli çocuklarımız için düzenlenen bu törende okul öğrencilerimiz de bize iştirak ettiler. Meşhur biz söz vardır, \'Herkes engelli olabilir\'. Hepimiz engelli olabiliriz. O zaman engellilere sahip çıkmak bizim birinci görevimiz\" diye konuştu. Daha sonra 6 aylıkken beyin felci geçiren 8 yaşındaki Esma Nur Aksu ile törene katılamayan ağır engelli Melisa Ertan?a birisi banyoda kullanmak üzere ikişer tekerlekli sandalye hediye edildi. Bedensel engelli Esma Betül Fertan ve Cansu Kundakçı da tekerlekli sandalyelerine kavuştu.