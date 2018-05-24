(Görüntülü) Topaloğlu: "Hedef olimpiyat madalyası"

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, gelecek yıl Hollanda\'da yapılacak dünya şampiyonasında ilk 8 takım arasına yer alarak, Okçuluk Milli Takımı\'nın 2020 Tokyo Olimpiyatları\'na kota almasını istediklerini belirterek, \"2019 dünya şampiyonasında bu işi bitirip olimpiyatlarda madalya hedefleyeceğiz\" dedi. Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Okçuluk Dünya Kupası 2\'nci ayak müsabakalarının düzenlendiği Antalya\'da Okçuluk Milli Takımı\'nın konakladığı Rixos Downtown Otel\'de açıklama yaptı. Dünya Kupası 2\'nci ayak müsabakalarının 30 yıldır Antalya\'da gerçekleştirildiğini anlatan Topaloğlu, yarışmaya 47 ülkeden 500\'ün üzerinde misafir katıldığını dile getirdi. Yarışmanın önemine dikkati çeken Topaloğlu, \"Bütün dünya ülkelerinden sporcular burada başarı için çalışıyor. Hedef hepimiz için olimpiyat. Bu yarışmalar Tokyo 2020 Olimpiyat hazırlıklarının nasıl geliştiğini gösteriyor. Sporcular gelişimini, teknik ekip de neler yapılması gerektiğini tespit ediyor. Dünyanın en önemli sporcuları burada\" diye konuştu. \"ANTALYA OKÇULUĞUN WİMBELDON\'U OLARAK ANILIYOR\" Antalya\'nın okçuluk sporunda ve spor turizmindeki önemini vurgulayan Topaloğlu, \"Antalya\'nın havası, iklimi, okçuluk tesisleri bakımından zengin olması, okçuluk sahasının dünyada \'okçuluğun Wimbeldon\'ı olarak anılması nedeniyle World Cup yarışmalarında rekor kırılıyor. Herkesin iyi bildiği bir saha burası. Önemli olan Türk takımımızın başarısı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmemiz\" dedi. \"ALTYAPIYA YATIRIMLAR MEYVELERİNİ VERİYOR\" Türk milli takımının geçen hafta İtalya Rovereto\'da yapılan Avrupa Gençlik Kupası 1\'inci Ayak yarışmasına 6 sporcuyla katıldığını ve 4 madalya kazandığını hatırlatan Topaloğlu, şöyle konuştu: \"Bu da bize şunu anlatıyor. Okçuluğun iyi olduğunu altyapının çok iyi olduğunu görüyoruz. Bu çocuklarımız 14-15 yaşında. Onları 2024 Paris Olimpiyatları\'na hazırlayacağız. Buradan görünüyor ki okçuluktaki altyapıya yaptığımız yatırımlar meyvelerini veriyor. Doğru yolda olduğumuzu gösteriyor ve bu yıl da ilerlemeye devam edeceğiz.\" \"İLK HEDEF 2019 HOLLANDA, İKİNCİ HEDEF OLİMPİYAT MADALYASI\" Topaloğlu, gelecek yıl Hollanda\'da yapılacak dünya şampiyonasında Tokyo Olimpiyatlarına kota almayı hedeflediklerini söyledi. Hollanda\'daki dünya şampiyonasında ilk 8 takım arasına girilmesi halinde 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları\'nda milli takım halinde kota kazanacaklarına değinen Topaloğlu, \"İlk hedefimiz 2019\'da Hollanda\'da yapılacak Dünya şampiyonası. Bu şampiyonada 2020 Tokyo Olimpiyatlarının kotaları yapılacak. İlk 8 takım arasına girmek gerekiyor. İlk 8\'e girersek takım halinde bayan ve erkek sporcularımızı Tokyo\'ya gönderme imkanımız var. Aksi takdirde daha sonra yapılacak Avrupa şampiyonasında 1 bayan, 1 erkek kotası şansımız olabilecek. O da olmazsa 2020\'de Mayısta Antalya\'da düzenlenecek dünya kupası ikinci ayak yarışmalarında kota arayacağız. 2019 dünya şampiyonasında bu işi bitirip olimpiyatlarda madalya hedefleyeceğiz. İlk hedef 2019 Hollanda, ikinci hedef olimpiyat madalyası\" diye konuştu.