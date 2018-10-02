(Görüntülü) TOMA ile su sıkıp Nergis'i yaralayan polise ceza

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, 2014 yılı Mart ayında, Berkin Elvan\'ın öldürülmesini protesto etmek için yapılan yürüyüşte TOMA\'dan sıkılan tazyikli suyun yüzüne isabet etmesiyle düşen üniversite öğrencisi Nergis Ş.\'nin (28) yaralanmasına neden olmakla suçlanan polis memuru Süleyman A., tutuksuz yargılandığı davada \'yaralamak\' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, \'kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullandığı\' gerekçesiyle cezayı 2 yıl 3 aya çıkardı. Mahkeme, cezayı iyi halden 1 yıl 10 ay 15 güne indirip, temyiz yolu açık olmak koşulu ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.



Bursa\'da, 2014 yılının Mart ayında, Berkin Elvan\'ın öldürülmesini protesto etmek isteyen grup, akşam saatlerinde toplanıp Şehreküstü Meydanı\'na yürüdü. AK Parti İl Başkanlığı\'nın da bulunduğu meydanda önlem alan Çevik Kuvvet ekibi ile göstericiler arasında yaşanan tartışma sonrası çıkan arbede sırasında polis ekipleri TOMA\'lar ile gruba müdahale etti. İddiaya göre, Vahit Fatih K.\'nin kullandığı TOMA\'da operatör olarak görev yapan Süleyman A.\'nın üzerine tazyikli su sıktığı Nergis Ş. düşerek başını yere çarptı. Gruptakiler tarafından yakında bulunan bir markete taşınan Nergis Ş., daha sonra kaldırıldığı hastanede tedavi gördü. Olay tarihinde Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği 3\'üncü sınıf örğencisi olan Nergis Ş., tedavisinin tamamlanmasının ardından TOMA\'yı kullanan polis memurlarından davacı oldu. Valilikten alınan izinle haklarında Bursa 16\'ncı Asliye Ceza Mahkemesi\'nde, \'yaralama\' suçundan dava açılan sanıkların yargılanması tamamlandı.



SANIK POLİS SUÇLAMALARI REDDETTİ



Mahkemede, tutuksuz yargılanan sanıklardan Vahit Fatih K., kendisinin sadece TOMA\'yı sürdüğünü, su tazyik işi ile meslektaşı Süleyman A.\'nın ilgilendiğini belirtip suçlamayı kabul etmedi. Aynı davada yargılanan Süleyman A. ise görevli şube müdürünün emri ile gösterici gruba hedef gözetmeksizin tazyikli su sıktığını, TOMA\'dan çıkan suyun hiç kimseye ortopetik rahatsızlık veremeyeceğini savundu. Süleyman A., müştekinin yaşanan arbede sırasında aldığı darbelerden dolayı yaralanmış olabileceğini iddia ederek, beraatini istedi.



Mahkemede ifade veren Nergis Ş. ise olay gnü, Berkin Elvan\'ın öldürülmesini protesto eylemine katıldığını belirtip, \"Ben o yıl Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiydim. Berkin Elvan için gösteriye katıldım. Yürüyüş olaysız devam ederken arbede çıktı. Polis TOMA\'sı market önünde bana 30-40 santim yanaştı. Elimi kaldırıp durmalarını işaret ettim. Yüzüme tazyikli su sıkarak müdahale ettiler. Yere düşüp kafamı çarptım. Kalabılk beni markete taşıdı. Burada polisler ile olan arbede devam etti. Sol elmacık kemiğim ve sağ elimde kırık oldu. 14 ay psikolojik tedavi gördüm ve okulu bırakmak zorunda kaldım. Sanıklardan şikayetçiyim\" dedi.



Mahkeme hakimi, TOMA\'yı kullanan Vahit Fatih K.\'nin beraatine karar verirken TOMA\'dan tazyikli su sıkan Süleyman A.\'yı, \'yaralama\' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın, silahtan sayılan TOMA ile \'kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullandığı\' gerekçesiyle cezasını 1 yıl 15 aya çıkardı. Mahkeme, sanığın iyi halini dikkate alıp cezayı 1 yıl 10 ay 15 güne indirip, temyiz yolu açık olmak koşulu ile hükmün açıklanmasının geri bıraklmasına karar verdi.



