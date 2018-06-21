T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Tokat'ta sağanak, su baskınlarına neden oldu

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta öğleden sonra başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak, bazı iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı

21 Haziran 2018 20:41

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ta öğleden sonra başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak, bazı iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı.

Öğleden sonra kent merkezinde sağanak etkili oldu. Gök gürültülü sağanak nedeniyle tıkanan mazgallarda biriken sular, Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde bulunan iş yerleri ve bazı iş hanlarında su baskınlarına neden oldu. Yağışın ardından esnaf, iş yelerini basan suyu boşaltmak için çaba gösterdi. Kent içerisinde trafikte de aksaklıklar yaşandı. Yağışın etkisini yitirmesiyle hayat normale döndü.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih YILMAZTOKAT DHATOKATGökGazi Osman Paşa BulvarıYağışınKent
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24