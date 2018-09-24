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(Görüntülü) Tokat'ta ormanlık alanda yangın

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) - TOKAT'ta Dikmenler mezarlığı üzerinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

24 Eylül 2018 01:15

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) - TOKAT\'ta Dikmenler mezarlığı üzerinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın saat 18.30 sıralarında, Kaleardı Mahallesinde bulunan Dikmenler mezarlığı üzerinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Çam ağaçlarının bulunduğu alanda duman ve ateşlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ve Orman İşletme Müdürlüğü\'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Çıkan yangında 1 hektar alanda hasara yol açtığı öğrenildi.

 

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