(Görüntülü) TMO Genel Müdürü Güldal: 250 bin ton ekmeklik buğday ithal edeceğiz

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, \"Hükümetin verdiği sıfır gümrüklü ithalat yetkisini bu hafta salı günü itibarıyla ihalemizi yaparak hayata geçirdik. 250 bin ton ekmeklik kaliteli buğdayı Türkiye\'ye ithal etmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu takviye süreci ihtiyaç olduğu sürece devam edecektir\" dedi. Karadeniz Un Sanayicileri Derneği tarafından Samsun\'da Genişletilmiş Sektör Toplantısı gerçekleştirildi. Kentteki bir otelde \'Hasadın ardından\' temasıyla düzenlenen toplantıya, Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Karadeniz Un Sanayicileri Derneği Başkanı Günhan Ulusoy, kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcileri katıldı. Karadeniz Un Sanayicileri Derneği Başkanı Günhan Ulusoy, 2018 yılı hasadına birtakım kalite problemleriyle girildiğini söyleyerek, \"Daha haziran ayındayken hem kendi içimizde hem de kamuoyuna yaptığımız paylaşımlarda bu sorunun buğday fiyatlarına yansıyabileceğini belirttik. Temmuz ayına geldiğimizde dünya piyasalarında da arz daralması kaynaklı birtakım fiyat hareketleri yaşanmaya başlandı\" dedi. Ağustos ayında ise Türkiye\'de döviz spekülasyonunun buğday fiyatlarını tetiklediğini kaydeden Ulusoy, şöyle konuştu: \"Birçok girdinin de maliyeti yükseldi. İster istemez un fiyatlarında bunların etkisini görmeye başladık. Bu aşamada birtakım menfaat çeteleri maalesef ki kendi un alış fiyatlarını speküle etmeye başladılar. Un fiyatının 95 TL çuvaldan, 175 TL çuvala çıktığı gibi asılsız iddialarla karşı karşıya kaldık. Hatta unun bulunamadığı, unun karaborsaya düştüğü algısı yaratılarak halkı panikletmeye ve okları un sanayicilerinin üzerine çekmeye çalıştılar. Un üzerinden yapılmaya çalışılan bu algı operasyonunda hedefin yanlış seçildiği siz un sanayicilerimizin kararlı ve milli duruşu sayesinde çok kısa sürede ortaya çıktı. Burada yapılan amaç üzüm yamak değildi bağcıyı yani uncuyu dövmekti. Biz burada öyle bir duruş sergiledik ki bu spekülasyon yapanların önüne geçtik, oyunlarını bozduk, baltalarını taşa vurdular.\" GÜLDAL: BUĞDAY ÜRETİMİ 42 MİLYON TON AZALDI TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal da gelişmeleri çok yakından takip etiklerini, 2018 yılının özellikle buğday ve arpa üretimi bakımından biraz problemli geçtiğini söyledi. Özellikle mevsimsel olumsuz şartların yaşanması dolayısıyla kalite probleminin de ortaya çıktığını belirten Güldal, şöyle dedi: \"Türkiye\'de TÜİK verilerine göre, buğday üretimimiz yıllık 21 milyon ton, arpa üretimimiz 7,4 milyon ton, mısır üretimimiz ise 5,7 milyon ton olarak tahmin edildi ancak hasat döneminde bunun biraz daha altında gerçekleştiğini hepimiz yakinen biliyoruz. Tabii TMO olarak arpa, buğday, mısır, nohut, mercimek alımı yaptık. Yaklaşık 2,5 milyon ton alım gerçekleştirdik ve stoklarımızı takviye ettik. Dünya hububat üretiminde de Türkiye\'de yaşadığımız benzer sorunlar yaşandı. Buğday üretimi 42 milyon ton azaldı, 716 milyon tona düştü. Arpa üretimi 140 milyon tona düştü, mısır üretimi ise geçen yılın 19 milyon ton daha üzerinde gerçekleşti, 1,07 milyar tona ulaştı. Ancak mevsimsel nedenlerle kalite problemleri ortaya çıktı. Buğday fiyatlarında yüzde 20 artışların yaşandığını da hepimiz biliyoruz. Ülkemizde çiftçilerimizin önemli bir kısmı hububat üretimi yapıyor. Hububat 81 milyon insanımızın ekmeği, hayvanlarımızın ana yem kaynaklarından bir tanesidir. Asla vazgeçemeyeceğimiz tarım, en stratejik alanı hububat üretimidir.\" \'250 BİN TON EKMEKLİK BUĞDAYI İTHAL EDECEĞİZ\' 2018 yılında maruz kalınan çeşitli finansal saldırılar sonucu, döviz kurlarında yüksek artışlar yaşanması ile çok ciddi sıkıntılı bir süreci yaşadıklarını ifade eden Güldal, şunları söyledi: \"Bu süreç içerisinde ülkemizdeki hububat fiyatları, iç piyasa fiyatları dünya fiyatlarının oldukça altında kaldı. Bu durum ise yurt içi piyasalarının bir beklenti enflasyonu oluşmasına yol açtı. Bu noktada gıda güvenliğinin, dolayısıyla tarımın önemini bir kere daha her zamankinden çok daha önemli olduğunu müşahede etmekteyiz. Stoklarımızı takviye etme amacıyla alınan tedbirleri de hayata geçirdiğimizi hepiniz biliyorsunuz. Hükümetin verdiği sıfır gümrüklü ithalat yetkisini bu hafta salı günü itibarıyla ihalemizi yaparak hayata geçirdik. 250 bin ton ekmeklik kaliteli buğdayı Türkiye\'ye ithal etmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu takviye süreci ihtiyaç olduğu sürece devam edecektir. Bize verilen talimat budur. İhtiyaç olduğu süre gerek ekmeklik buğdayda gerek yemlik ürünlerde Türkiye\'nin ihtiyacı bir şekilde karşılanacaktır.\"