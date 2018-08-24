T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) TIR'la çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü

Mustafa ULUSOY/İSKİLİP (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un İskilip ilçesinde, TIR'la kafa kafa çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti

24 Ağustos 2018 18:48

Mustafa ULUSOY/İSKİLİP (Çorum), (DHA)- ÇORUM\'un İskilip ilçesinde, TIR\'la kafa kafa çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti. ​Kaza, İskilip ilçesi Karaburun köyü mevkiinde meydana geldi. İrfan Ünlü (40) yönetimindeki 33 ZK 034 plakalı otomobil ile Mehmet Yücetürk yönetimindeki 19 PE 845 plakalı TIR, kafa kafaya çarpıştı. Otomobilin demir yağınına döndüğü kazada sürücü İrfan Ünlü ile yanındaki eşi Ayşegül (37), çocukları Samet (13) ve Mustafa Semih Ünlü (11) ile sürücünün kardeşi Mustafa Ünlü (20) hayatını kaybetti. Araçta sıkışan cesetler, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesetler, İskilip Devlet Hastanesi\'nin morguna götürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa ULUSOYİSKİLİPDHATIRKaraburunZKMehmet YücetürkPEOtomobilinAyşegülSametMustafa SemihMustafaAraçtaOlayDevlet Hastanesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24