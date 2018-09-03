(Görüntülü) TIR'ın tuz yüklü dorsesi yandı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) BOLU\'da, TEM Otoyolu\'nda balataları tutuşan tuz yüklü TIR\'ın dorsesi yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay, akşam saatlerinde TEM Otoyolu\'nun Çakmaklar mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Şener Göktaş idaresindeki 34 FN 0105 plakalı TIR\'ın balatalarından dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü, dumanları fark ederek, yolun kenarına çektiği TIR\'ı dorsesinden ayırarak durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu TIR\'ın tutuşan dorsesi söndürüldü. Olayda, can kaybı yaşanmazken, TIR\'ın dorsesi ve yüklü olan tuz kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle TEM Otoyolu\'nun İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten sağlandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Aracın yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.