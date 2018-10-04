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(Görüntülü) TIR'da uyuşturucu operasyonu

Hüseyin BOZOK/HATAY (DHA) - HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir TIR'da detektör köpeklerle arama yapan polis, 5 milyon 400 bin captagon hap ile 72 kilo 180 gram esrar ele geçirdi

04 Ekim 2018 03:06

Hüseyin BOZOK/HATAY (DHA) - HATAY\'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı\'ndan Türkiye\'ye giriş yapmak isteyen bir TIR\'da detektör köpeklerle arama yapan polis, 5 milyon 400 bin captagon hap ile 72 kilo 180 gram esrar ele geçirdi.

Suriye\'den Türkiye\'ye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cilvegözü Sınır Kapısı\'nda çalışma yaptı. Sınır kapısından ülkeye giriş yapmak isteyen Suriye plakalı TIR\'ı durduran polisler, hasas burunlu detektör köpekler \'Dante\' ve \'Akrep\' ile arama yaptı.

YAKIT DEPOSU VE LASTİKLERDEN ÇIKTI

Arama sırasında köpekler, TIR\'ın yakıt deposu ve dorseye bağlı lastiklere tepki verdi. Bu bölümleri inceleyen polisler, yakıt deposuna ve lastikler içerisine zulalanmış 5 milyon 400 bin captagon hap ile 72 kilo 180 gram esrar ele geçirdi.

Suriye uyruklu TIR sürücüsü İ.Ş.\'yi gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor. 

 

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