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(Görüntülü) TIR'da uyuşturucu etkisi olan ilaçlar bulundu; 4 gözaltı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, sürücüsü İstanbul'a giden, İran plakalı TIR'da, durdurulduktan sonra arama yapıldı

11 Aralık 2018 20:26

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'de, sürücüsü İstanbul\'a giden, İran plakalı TIR\'da, durdurulduktan sonra arama yapıldı. Polis ekipleri, TIR\'da uyuşturucu etkisi olan 251 bin 530 ilaç ele geçirirken, 4 kişiyi gözaltına aldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yönetimindeki İran plakalı TIR ile İstanbul\'a giden sürücüyü TEM yolunda durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, çekiciye gizlenen ve uyuşturucu etkisi olan 251 bin 530 ilaç ele geçirdi. İsmi öğrenilemeyen TIR sürücüsü, gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. İstanbul\'da da sürdürülen operasyon sonucu 3 kişi daha gözaltına alındı. \'Uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapmak\' suçundan 4 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

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