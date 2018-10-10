(Görüntülü) TIR'da 50 kilo esrar ele geçirildi (2)
TUTUKLANDI
Bolu'da, kullandığı TIR'da 50 kilogram esrar ele geçirilen sürücü Ramiz Türk, sevk edildiği savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı
10 Ekim 2018 15:14
TUTUKLANDI
Bolu\'da, kullandığı TIR\'da 50 kilogram esrar ele geçirilen sürücü Ramiz Türk, sevk edildiği savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Türk, mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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