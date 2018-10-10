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(Görüntülü) TIR'da 50 kilo esrar ele geçirildi (2)

TUTUKLANDI Bolu'da, kullandığı TIR'da 50 kilogram esrar ele geçirilen sürücü Ramiz Türk, sevk edildiği savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı

10 Ekim 2018 15:14

TUTUKLANDI

Bolu\'da, kullandığı TIR\'da 50 kilogram esrar ele geçirilen sürücü Ramiz Türk, sevk edildiği savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Türk, mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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