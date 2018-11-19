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(Görüntülü) TIR yağmurda kayganlaşan yolun virajında devrildi; sürücü öldü

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Balçova ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolun virajında kontrolden çıkıp, devrilen TIR'ın sürücüsü Nevzat Erkoç, yaşamını yitirdi

19 Kasım 2018 15:19

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Balçova ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolun virajında kontrolden çıkıp, devrilen TIR\'ın sürücüsü Nevzat Erkoç, yaşamını yitirdi. Kaza, sabah saatlerinde, İzmir- Aydın yolu Balçova çıkışında meydana geldi. Nevzat Erkoç yönetimindeki 06 GCH 66 plakalı, dorsesinde inşaat malzemeleri olan TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolun virajında kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada sürücü Erkoç, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Erkoç\'u ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Nevzat Erkoç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası bir süre araç trafiğine kapatılan yol, TIR\'ın kaldırılması ve yola saçılan malzemelerin temizlenmesinin ardından tekrar açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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