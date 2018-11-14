(Görüntülü) TIR garajına parfüm baskını

İSTANBUL, (DHA) BAŞAKŞEHİR\'de, TIR garajına yapılan baskında kaçak yollarla yurda sokulduğu belirlenen 63 bin 238 şişe parfüm ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ziya Gökalp Mahallesindeki TIR garajında park halindeki TIR ve 2 kamyonette kaçak parfüm olduğu bilgisini aldı. 10 Kasım’da garaja baskın düzenleyen polis, TIR ve kamyonetlerde ünlü markaların da bulunduğu 63 bin 238 şişe kaçak parfüm ve deodorant ele geçirdi. Baskında 5 kişi gözaltına alındı. El konulan parfüm ve deodorantların piyasa değerinin 34 milyon civarında olduğu belirtildi.