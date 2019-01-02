(Görüntülü) TIR deposundan yakıt hırsızlığı kamerada

İSTANBUL DHA Pendik\'te araçlarını park halindeki TIR\'a yanaştıran şüpheliler depodan 600 litre yakıt çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, aynı araçla gelen kişi ya da kişilerin, benzer şekilde başka bir kamyon deposundan da yaklaşık 300 litre yakıt çaldıkları da tespit edildi. Esenler Mahallesi\'nde park halinde bulunan kamyonun deposundan 26 Aralık günü kimliği belirsiz kişilerce yaklaşık 300 litre yakıt çalındı. Kamyon sürücüsü, hırsızlık olayını fark ederek durumu polise bildirdi. Polis, bu olayı araştırırken yakın bölgede 23 Aralık günü de benzer şekilde park halindeki bir TIR\'ın deposundan yaklaşık 600 litre yakıt hırsızlığı yapıldığını tespit etti. Güvenlik kamera görüntülerinin incelemesi sonucu, TIR ve kamyonun yanına yanaşarak kapağını kırdıkları yakıt deposundan yakıt hırsızlığı yapan kişi ya da kişilerin, aynı araçla olayları gerçekleştirdikleri ortaya çıkarıldı. HIRSIZLIK ANI KAMERA Polis tarafından incelenen güvenlik kamera görüntülerinde, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin caddede ilerledikten sonra geri geri gelerek otomobillerini park halindeki TIR\'ın yanına yanaştırdıkları görülüyor. Şüphelilerin, yakıtı çaldıktan sonra ayrıldıkları, bir süre sonra tekrar gelerek ikinci defa işlem yaptıkları da kameraya yansıyor. Bu sırada caddeden yürüyerek geçen bir kişi, şüphelilere doğru bakarak ilerliyor. Polis güvenlik kamera görüntülerinden, otomobilin bilgileri ve şüphelilerin kimliklerine ulaşmaya çalışıyor.