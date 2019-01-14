(Görüntülü) THY uçağına merdiven aracı çarptı

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL-Roma seferini yapmaya hazırlanan yolcu uçağına merdiven aracı çarptı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.



Edinilen bilgiye göre dün akşam Atatürk Havalimanı\'nda meydana gelen olayda İstanbul-Roma seferini yapmaya hazırlanan uçak, yolcu alımı öncesi son kontrollerini tamamladı. Boeing B737-800 tipi THY uçağının yanına yanaşan merdiven aracı henüz bilinmeyen bir nedenle uçağın arka kısmına çarptı. Kaza sonrası uçakta hasar meydana geldi. Yapılan kontrollerin ardından uçak seferden çekildi.