(Görüntülü) THY kabininde ödüllü bir tasarımcı

Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hava Yolları (THY)’de kabin memuru olarak görev yapan Pelin Özokur, yaptığı grafik tasarım çalışmaları ile uluslararası yarışmalardan çok sayıda ödül aldı. THY’de 2016 senesinde kabin memuru olarak göreve başlayan Pelin Özokur, Marmara Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü’nden mezun oldu. Kabin memurluğunun yanı sıra yaptığı grafik tasarımları ile uluslararası yarışmalardan dört ödülü bulunuyor. Pelin Özokur’un en büyük hayali ise çalıştığı THY\'ye logo tasarlayabilmek. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bulunan THY’nin uçuş ekiplerinin dinlenme odasında Demirören Haber Ajansı (DHA)’nın sorularını yanıtlayan Pelin Özokur, \" Türk Hava Yolları\'na logo yapmayı, bizim Kabin Hizmetler Başkanlığımızın bir logosu yok. Kabin Hizmet Başkanlığı\'na bir logo yapmayı çok istiyorum. Logo tasarlamak mükemmel olur. Türk Hava Yolları’na logo yapmak hep aklımda olan bir durum. THY’nin mevcut logosu \'yaban kazı\' meşhur bir distribütör tarafından tasarlandı. Neden olmasın? Bu alana bir yönelimim ve el yeteneğim var. Ben de en iyisini yapabileceğime inanıyorum.\" dedi. GÜZEL SANATLARA EĞİLİMİM KÜÇÜK YAŞLARDAN Güzel sanatlara olan eğiliminin küçük yaşlarda ailesi tarafından fark edildiğini belirten Pelin Özokur, \"Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü\'nden mezun oldum. Güzel sanatlara olan eğilimimi küçük yaşlarımda ailem fark etmiş. Çok fazla çamurla uğraştım. Küçük yaşta çamurdan heykeller yapardım. Üniversitede grafik tasarım bölümü, benim okuduğum dönemlerde çok popüler bir bölümdü. 2013 yıllarında herkesin çok tercih ettiği, yüksek puanlı bir bölümdü. Çok severek gittim. Çok keyifle tamamladım. Üniversiteyi bitirdikten sonra bir sene Kanada\'ya gittim. Hem yabancı dilimi geliştirmek, hem çalışmak, hem de vizyonumu geliştirmek için. Bir sene Kanada\'da yaşantım oldu. Buraya geldikten sonra bir reklam ajansında bir buçuk sene çalıştım. Çalıştığım esnada iç mimar bir arkadaşım havacılığa yöneldi. O sırada THY\'ye girdi. O kırılgan bir arkadaşımdı. Zora gelebilecek bir arkadaşım değildi. O bu işi çok keyifle yaptı. Onun önerisiyle havacılığa yöneldim. Öncelikle özel bir şirkette başladım. Tecrübeli kabin memuru olarak THY\'de çalışmaya başladım. Şirketimizde göreve başladığım esnada yüksek lisans eğitimimi tamamlama gereği duydum. Halen eğitimime devam ediyorum\" dedi MESLEK HARİCİ ES VERMEK MOTİVE EDİYOR Pelin Özokur, \"Hafta içi ve hafta sonu boşluklarımız olabiliyor. Bu zamanlarda kendime hem zaman ayırmak hem de alanımı farklı bir yönde tutmak. Meslek haricinde es verebilmek beni çok motive eden bir durum. Çalışmalarımın bir yerlerde değerlendirilmesi ve hayata bir iz bırakmak benim için çok önemli bir durum\" dedi. 4 AYRI LOGOM FARKLI ÜLKELERE ULAŞTI 4 farklı tasarım ile ödül kazandığını ve bu tasarımların 4 farklı ülkeye ulaştığını belirten Pelin Özokur, şöyle devam etti: \"Amerika\'da her yıl düzenlenen bir uçurtma festivali var. Bu sene Çin temalı düzenlendi. Geçtiğimiz Haziran ayında benim logomu kullandılar. Uçurtma festivaline çizdiğim ve ödül kazandığım logo ilk kez yarışmaya katıldığım ve ödül aldığım logo oldu. Ondan sonra kar amacı gütmeyen bir kuruluş var. Almanya\'daki bu kuruluş çocuklara yardım amaçlı etkinlikler düzenliyor. Kendileri bu anlamda uluslararası bir yarışma açmışlardı. Onun birinciliğini elde ettim. Çin’\'e bir kozmetik firmasının logo yarışması vardı. Onlar sıfırdan başlıyorlar. İnternet sitelerini oluşturuyorlar. Tasarımcı ile ilgili bir bölüm oluşturacaklar internet sitelerinde. Orada da benimle ilgili bilgiler yer alacak. Son olarak geçtiğimiz Ekim ayında Kosta Rika\'da sörf kulübünün sörf tahtalarına basacakları logoyu ben tasarladım. Kulüplerini büyüttüler, benim logomu kullandılar. Benim logom birinci oldu. 4 ayrı logom farklı ülkelere ulaşmış oldu” dedi.