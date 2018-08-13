(Görüntülü) The Chain Stars'ın Türkiye konferansı gerçekleştirildi

Selin GÜRSEL – Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA) - BLOCKCHAIN teknolojilerini kullanarak, yeni nesil girişimciliği teşvik amacıyla yola çıkan The Chain Stars\'ın Türkiye etabı, 11-12 Ağustos tarihlerinde İstanbul Point Hotel\'de gerçekleştirildi. İki gün süren konferans hakkında bilgi veren ve The Chain Stars’ın yeni nesil bir girişimcilik kulübü olduğunu ifade eden The Chain Stars Genel Direktörü Oğuzhan Karakaya, “Bir girişimcinin, liderin neye ihtiyacı varsa bunu kulübümüzün içerisinde bulabilir. İnterneti ve Blockchain teknolojisini kullanıyoruz. İnternetle alakalı 75 kişilik yazılım, tasarım ve reklam kadromuz var. Yeni projeleri destekliyor ve bu projelerle insanlara iş imkanı sunuyoruz” dedi.





The Chain Stars’ın Donation ve Startup şeklinde iki alt kolu olduğunu dile getiren Karakaya şöyle konuştu:





“Startup ile alakalı Türkiye’de iki problem var. İnsanların işin arka tarafına yani işin mutfağına ve finansal desteğine ihtiyacı var, biz bunları sağlıyoruz. Özellikle de internet ve Blockchain tabanlı işleri destekliyoruz. The Chain Stars Donation ise bir sosyal sorumluluk projesi. Blockchain ve kripto paralarla alakalı bir şeffaflık sorunu var. Biz burada yüzde yüz şeffaf bir şekilde insanların yaptığı yardımların tamamen görülebileceği bir platform oluşturuyoruz ve bunun bir sahibi yok. Bu sadece bizim hazırladığımız bir platform”.





“HEDEFİMİZ 500 STAR ÇIKARTMAK”





Hedeflerinin The Chain Stars ile bir yıl içinde 100 tanesi Türkiye’den olacak şekilde, tüm dünyadan 500 star çıkartmak olduğunu ifade eden Karakaya, “Star’larımız ve star adaylarımız var. Adayları biz seçip imkanlar sunuyoruz. Onları destekliyor, tanıtımlarını, Türkiye içerisindeki tüm organizasyonlarını yapıyoruz. The Chain Stars, 10 yıllık bir süreç içerisinde oluştu. İnsanların neye ihtiyaçları varsa, bu 10 yıllık süre içerisinde biz bunları çıkarttık ve pürüzsüz bir sistem yaptık. İnternetin olduğu her yerde The Chain Stars olabilir, biz de zaten internetin olduğu her bölgeye gitmek istiyoruz” dedi.





“SEKTÖRE YILLARINI HARCAYAN İNSANLAR BU KONFERANSA GELDİ”





Düzenlenen konferansa yurt dışından çok ciddi katılımcıların geldiğini dile getiren Karakaya, “Liberland’ın Cumhurbaşkanı ve Polinezya’nın Kralı geldi. Bu insanlar sektöre yıllarını harcamış. Bu işte ne kadar tecrübeli olduğumuzu, dünyada nasıl çalışacağımızı biz bu etkinlikle gösterdik. Ortalama her ay bir ülkede bir organizasyon planıyoruz. Kripto para sektöründe insanlar kandırılmadan güzel bir şeyler yapmak istiyorlarsa bunu yapabilecekleri tek ortam burası. Bu iş sadece Türkiye için değil, Türkiye içinden başlatıp dünyaya yayılmayı planlıyoruz. Burada bu etkinlikle başlangıcı yapmış olduk” şeklinde konuştu.





“ÜLKEYE DOLAR VE EURO GİRİŞİNİN ARTMASI İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR SUNACAĞIZ”





The Chain Stars ile yurt dışından toplanan paraların Türkiye içerisinde geçerli olacağını ve bunun da Türkiye ekonomisine büyük bir katkı sağlayacağına değinen Karakaya, “The Chain Stars sayesinde network piyasasının Türkiye’ye yerleşmesini sağlayacağız. Türkler en iyi network yapan insanlar, çünkü iletişimleri çok güçlü. Ama piyasaya giren yurtdışı firmalarının verdiği zararlardan dolayı Türkiye’de ciddi bir kirlilik var. Bunun önüne geçebilecek ciddi bir eğitim planlaması yaptık, kendi sosyal ağlarımızı oluşturduk. Ülkeye dolar ve Euro girişinin artması için gerekli koşullar sunacağız. Network piyasasının ülkeye yerleşmesi demek de para çıkışının engellenmesi demek” dedi.





İnsanların para kazanabilecekleri, yardım yapabilecekleri ve aynı anda sosyal medyada olabilecekleri bir platform oluşturmuş olduklarını da ifade eden Karakaya, bu platformla ile şu anda Almanya, Rusya ve Ukrayna’da ‘star aday’ alımlarına başladıklarını da ekledi.





“KRİPTO PARALARLA HEM POS CİHAZLARINDAN HEM DE İNTERNET ÜZERİNDEN ALIŞVERİŞ YAPABİLECEKLERİ BİR SİSTEM”





Dünyada şu anda banka hesabı olmayan yaklaşık 2 buçuk milyar insan olduğunu ama onların da telefon kullandığını ifade eden ve The Chain Stars’ın ekosistemi hakkında bilgi veren The Chain Stars’ın Kurucusu İbrahim Özdağ, “Bu insanlar aslında dijitalleşmişler ama banka hesapları yok. Bu ekosistem, onların da faydalanabileceği bir ortam oluşturuyor. Bankacılık sektörünün kriptolanmış, şifrelenmiş bir hali olarak düşünebiliriz. Var olan bu bankacılık sisteminde, kişiye özel cüzdanlar mevcut. Bir Debit veya Visa kart ile birlikte içerideki kripto paralarını, bu kartların geçerli olduğu her yerde kullanabilecekleri bir ortam oluşturduk. Ödeme çözümleriyle de birlikte dijital ortamda insanların artık kripto paralarla hem pos cihazlarından hem de internet üzerinden daha rahat ve özgür bir şekilde alışveriş yapabilecekleri ve bilgilerinin gizli kaldığı, sömürülmediği bir sistem bu” dedi.





“TÜM SİSTEMLERİ AKTİF HALE GETİREREK DÜNYAYA YAYACAĞIZ”





Bankacılığı, ödeme çözümlerini, üretimi ve alışverişi kapsayan bir ekonomi sistemi oluşturduklarını ifade eden Özdağ , “İçerisinde kripto sektörüyle ilgili tüm ürünleri içeren bir marketimiz de var. Kripto paraları alıp satabilecekleri ve bununla kazanç elde edebilecekleri bir ortam hazırladık. Artık yol haritamız aydan aya tüm sistemleri aktif hale getirerek dünyaya yaymak olacak. Bu sayede insanlar daha hızlı ve güvenli gönderim yapabilecekler. Para transferlerini banka ücretlerinin çok daha altında bir ücret ile gerçekleştirebilecekler” şeklinde konuştu.





“KRİPTO KÖYLERİ KURMAYI VE BLOCKCHAIN TABANLI KONSEPT OTEL AÇMAYI PLANLIYORUZ”





Dünya genelindeki 35 kişilik bir yazılımcı ekibi ile hala sistem üzerinde çalıştıklarını belirten Özdağ, “Bir diğer amacımız ‘Kripto Köyleri’ kurmak. Bunun çalışmalarına bir sene önce başladık. Ekran kartları çok yüksek ısıda çalışıyor. Biz bunları su soğutma sistemleri ile soğutup sıcak olan o suyu evin içerisindeki tabana, kaloriferlere ve suya yaydık. Bununla birlikte evin içerisi tamamen ücretsiz bir şekilde ısınmış olacak. Ekran kartlarının ürettiği kripto paralar da artı bir kazanç olarak bu sisteme katkıda bulunacak. Ayrıca yaklaşık 2020 yılında, Blockchain tabanlı bir konsept otel açmayı hedefliyoruz” dedi.





“DEVLETLER VERGİLENDİRME NOKTASINI KAVRADIĞINDA BLOCKCHAIN HAYATIMIZA ENTEGRE OLACAK”





Dünyanın aslında kripto paralara ve bu sisteme karşı olmadığını ifade eden Özdağ ,”Tam tersine, bu sistemi hayatlarına entegre etmeyi düşünüyorlar. Bankalar da bu sistemleri kullanmaya ve geliştirmeye başladı. Devletler bunun vergilendirme noktasını kavradığı zaman bu iş bizim hayatımıza entegre edilebilecek bir sistem olacak” şeklinde konuştu.