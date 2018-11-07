(Görüntülü) TFF heyeti, Ampute Milli Takımı'nı alkışlarla karşıladı (2)

İSTANBUL (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) heyeti, Dünya Kupası\'nda ikincilik elde eden Ampute Futbol Milli Takımı\'nı alkışlarla karşıladı. TFF, dünya ikincisi Ampute Milli Takımı\'nı Riva\'da konuk ederken, futbolcuları tarihi başarılarından dolayı kutladı. Meksika\'nın San Juan de Ios Lagos kentinde düzenlenen Dünya Kupası\'ndan ikinci olarak dönen milliler, Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri\'nde tüm TFF personeli tarafından alkışlarla karşılandı. TFF Başkanvekili Ali Dürüst, Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu ile Genç Milli Takımlar\'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar da 2017\'deki tarihi Avrupa şampiyonluğunun ardından Türkiye\'ye dünya ikinciliği gururu yaşatan Ampute Milli Takımı ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Milli takımı başarılarından dolayı kutlayan Dürüst, Zülfikaroğlu ve Çağlar, ay yıldızlı futbolcular çeşitli hediyeler verdi.