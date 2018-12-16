T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Teröristler, Nusaybin'in karşısındaki Kamışlı'da hendek kazıyor

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA) - MARDİN'in Nusaybin ilçesine komşu, Suriye'nin Kamışlı kentinde bulunan PKK/PYD'li teröristler, sınır hattına iş makineleriyle hendek kazıyor

16 Aralık 2018 23:48

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA) - MARDİN\'in Nusaybin ilçesine komşu, Suriye\'nin Kamışlı kentinde bulunan PKK/PYD\'li teröristler, sınır hattına iş makineleriyle hendek kazıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, Suriye\'de Fırat\'ın doğusuna operasyon yapılacağını duyurmasının ardından Mardin\'in Nusaybin ilçesine komşu, terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye\'nin Kamışlı kentinde hareketlilik yaşanıyor. Zırhlı araçlarla sınırda dolaşan teröristlerin, iş makineleriyle hendek kazdığı görüldü. TSK\'nın olası sınır harekatına karşı önlem alan teröristler, bazı bölgelerde ise toprak yığını oluşturuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ahmet AKKUŞNUSAYBİN Mardin DHAMARDİN NusaybinSuriye KamışlıPKKPYDCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye FıratMardin NusaybinZırhlıTSK
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24