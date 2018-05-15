(Görüntülü) Terörden temizlenen yaylalar şenlendi

Behçet DALMAZ- Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ’de, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu teröristlerden temizlenen yayla ve meralar yıllar sonra halkın kullanımına açıldı.Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 258 yaylanın bulunduğunu, bunlardan 103’ünün askeri yasak bölge, geri kalan 155 yaylanın ise 1 Mayıs tarihinden itibaren serbest olduğunu, bununla birlikte özellikle küçükbaş hayvancılığının yeniden canlanacağını söyledi.



Hakkari ve ilçelerinde terörden dolayı yasaklanan yayla ve meralar, yıllar sonra halkın kullanımına açıldı. Yayla ve meraların serbest edilmesiyle birlikte besiciler, küçük ve büyükbaş hayvanlarını yaylalara çıkarmaya başlarken, bölgede yaşayanlar da bunun mutluluğunu yaşıyor. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 23 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirdiği Hakkari ziyareti sırasında yayla ve meraların kullanımı ile ilgili verdiği müjdeyi hatırlatarak, kent genelinde halen askeri yasak bölge kapsamında olan 103 yayla hariç, diğer 155 yaylanın serbest edildiğini belirterek şöyle konuştu:



\"Uzun yıllardır süren terör belası, devletimizin kararlı tutumuyla belli bir düzeye geldi. Polis, asker ve güvenlik korucularımızın hakimiyeti kurması üzerine, vatandaşlarımızın uzun zamandır mağdur olduğu bir konuda bu vesileyle çözüme kavuştu. Cumhurbaşkanımız 23 Aralık\'ta Hakkari\'ye yaptığı ziyarette bu müjdeyi verdi. Uzun zamandır, terör belası nedeniyle yasaklanmış olan yaylalarda, vatandaşlarımızın hayvanlarını otlatmaları ve istifade etmelerinin önündeki bir engelin kaldırılması ile ilgili sayın Cumhurbaşmanımız talimat verdi. Bu talimat üzerine,Tugay ve İl Jandarma Komutanlarımızla beraber yürüttüğümüz çalışmalarla, Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilen, ayrıca valiliğimizce de yasaklanması gerektirdiği değerlendirilen, özel güvenlik bölgeleri hariç, yaylaların yüzde yüzü serbest hale getirildi.\"



YAYLA YASAKLARI HAYVAN SAYILARINI DÜŞÜRDÜ



Hakkari ve Yüksekova’da yayla sezonunun 1 Mayıs itibariyle başladığını kaydeden Vali Toprak,\"Bu yaylaların serbest edimesi, güvenlik güçlerimizin can siperane mücadelesiyle oldu. Bundan 5-10 sene önce çok daha yüksek rakamlarda olan hayvan sayımız, bu yayla yasakları nedeniyle büyük bir azalma yaşadı. Şu anda 750 bin civarında küçükbaş, 45 bin civarında da büyükbaş hayvan var. Bu yayla yasaklarının kalkmasını vatandaşlarımıza teşvik edici olarak değerlendiriyoruz. Hakkari ekonomisinin dinamiği ve gelir kaynağı olan hayvancılığın yeniden canlanması için çalışmalar da yapılıyor\" dedi.



HAKKARİ, CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELDİ



Bir vali olarak Hakkari’ye duymuş olduğu ilgi ve sevgiyi her defasında ifade ettiğini de belirten Vali Toprak, \"Hakkari’ye ilk gelenlerin kentin doğası ve insanların misafirperverliğinden çok etkilendiğine şahit oluyoruz. Ben 2 yıldır buranın bir valisi olarak coğrafyasına ve doğasına doyamadım. Buranın yolları toz, toprak içindeydi, çamurdan geçilmiyordu ve ciddi manada bir su sıkıntısı yaşanıyordu. Şehir merkezinin bazı mahallelerine su verilemiyordu. Kanalizasyon şehir merkezinde yüzde 30, Yüksekova ilçesinde sıfır düzeyindeydi. Fakat son 2 yıldır yapılan çalışmalarla Hakkari parmakla gösterilecek bir şehir haline getirildi. Zaten yöre insanın misafirperliği, şehre daha çok misafirlerin gelmesine de vesile oluyor. Bütün bunlar bir araya geldiğinde gerçekten Hakkari bir cazibe merkezi haline geldi. Burada yaşayan insanlarımızın refah seviyesi yükseldi. Devlet hizmetlerinde istifade oranı de ciddi manada yükseldi \"diye konuştu.



