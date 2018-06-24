(Görüntülü) Terör mağduru mühendis, evinde oy kullandı

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta terör mağduru Asım Özkan (53), ilk kez uygulanan seyyar sandıkla evinde oy kullandı. Zonguldak\'ta, 446 bin 863 seçmen için kurulan 505 sandıkta saat 08\'den itibaren oy verme işlemi başladı. Tepebaşı ve Bahçelievler mahallelerinde vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için sandıkların kurulduğu okullara geldi. Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, \"Vatana, millete hayırlı olsun\" diyerek Fener Lisesi\'nde oyunu kullandı. İl Seçim Kurulu görevlileri, bu yıl ilk kez uygulanan seyyar sandık uygulaması kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali\'nde 28 Haziran 2016\'daki canlı bomba saldırısında yaralanarak belden aşağısı felç olan makine mühendisi Asım Özkan\'ın İncivez Mahallesi\'ndeki evine gitti. Özkan, sandık görevlilerinin getirdiği oy pusulasıyla oyunu kullandı. Seçimin engelliler için tanınan hak sayesinde oyunu kullandığını ifade eden Özkan, \"İnsanların terörden uzak kalmasını, canlı bomba olmamasını istiyorum. Terör sonucu engelli duruma düşmüş vatandaşım. Dilerim bu tür olaylar ileriki yıllarda tekrarlanmaz. Seçim sonuçlarının ülkemize ve bütün insanlığa hayırlı olsun\" dedi. Merkez ilçede 23 engellinin seyyar sandıkla evinde oy kullanacağı bildirildi.