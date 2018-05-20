(Görüntülü) Terim'in memleketi Adana'da şampiyonluk coşkusu

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA) Spor Toto Süper Lig\'de Galatasaray\'ın Göztepe\'yi 1-0 mağlup ederek şampiyon olmasıyla teknik direktör Fatih Terim\'in memleketi Adana\'da sokaklara dökülen sarı kırmızılı taraftar, şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Galatasaray\'ın Göztepe deplasmanında 1-0\'lık galibiyetle şampiyonluğa ulaşmasının ardından kentin farklı noktalarında karşılaşmayı izleyenler, ellerinde meşalelerle sokaklara döküldü. Birçok caddeyi trafiğe kapatan sarı-kırmızılı taraftar, şampiyonluk şarkıları eşliğinde doyasıya eğlendi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim\'in memleketi olan Adana\'da taraftarlar \'İmparator Fatih Terim\' tezahüratlarında bulundu. Galatasaray taraftarları, sarı-kırmızı bayraklar ile şampiyonluk sevincini uzun süre yaşadı. Bazı taraftarlar ise araçlarla konvoylar yaparak kentte şampiyonluk turu attı.