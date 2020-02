(Görüntülü) Temsili mezuniyet belgesi alıp, kep attılar

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Salihli Meslek Yüksekokulu\'nda 1 günlük temsili eğitim alan otistik ve down sendromlu 33 öğrenci kep atıp, mezuniyet belgelerini aldı. Öğrencilerin aileleri kep atma töreninde duygulu anlar yaşadı.



Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksekokulu ile Salihli Tüm Engelliler Derneği tarafından, Engelliler Haftası kapsamında, otistik ve down sendromlu 33 öğrenci için bir günlük temsili eğitim düzenledi. Öğrenciler, bir günlüğüne de olsa yüksekokulda derse girip, kantinden alışveriş yaptı. Gün boyu derslere giren öğrenciler için daha sonra MCBÜ Salihli Meslek Yüksekokulu bahçesinde temsili mezuniyet töreni düzenlendi.



Törende konuşan CBÜ Salihli Yüksek Okul Müdürü Doç. Dr. İlkay Dilber, engelsiz bir üniversite olmayı ve tüm engellilerin yanında olmayı kendilerine ilke ve misyon edindiklerini belirterek, \"Bugün de Engelliler Haftası dolayısıyla Salihli\'deki otizm ve down sendromlu arkadaşlarımızı bir günlüğüne de olsa sınıflara aldık. Üniversite hayatını yaşattık, en güzel şekilde ağırlamaya çalıştık. Şimdi de bu tören ile onları mezun ediyoruz. Onların yapabilecekleri belki sınırlıdır ama ufukları çok geniştir. O yüzden sadece bir gün değil her zaman önlerindeki engellerin, yüreklerdeki engellerin kalktığı güzel bir dünyayı onlar için arzuluyorum. İyi ki mezun oldular, iyi ki mezun ettik onları\" dedi.



Salihli Tüm Engelliler Derneği Başkanı Gülçin Kocatürk de otistik ve down sendromlu öğrencilerin bugün bir üniversite öğrencisinin yaptığı her şeyi yapıp, güzel bir gün geçirdiğini dile getirerek, \"Bu nedenle yüzleri gülüyor. Aileleri de çok mutlu oldu. Daha ne isteyebiliriz ki\" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından MCBÜ Salihli Meslek Yüksek Okul Müdürü Doç. Dr. İlkay Dilber, AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç ve CHP Salihli İlçe Başkanı İsmet Kocabıyık tarafından temsili eğitim gören öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi. Tören, öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla sona erdi. Törende, öğrencilerin aileleri duygulu anlar yaşadı.