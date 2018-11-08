(Görüntülü) TEM otoyolunda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) TEM Otoyolu Mahmutbey gişeleri çıkışında Edirne istikametinde meydana gelen kazada bir kişi öldü iki kişi yaralandı. Kaza, sabah saat 05:30 sıralarında TEM Otoyolu Mahmutbey gişelerini geçince meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmutbey gişelerinden Edirne istikametine seyir halinde giden Muhammed Ayhan(25) yönetimindeki kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. İddiaya göre, kontrolden çıkan kamyon içinde isimleri öğrenilemeyen 2 kişinin bulunduğu 34 H 1175 plakalı otomobili de önüne alarak park halindeki bir başka kamyona arkadan çarptı. Kaza sonrası kamyon sürücüsü kupa da sıkışırken, otomobilde bulunan biri kadın 2 kişi de yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri olay yerine gelerek kamyonun kupasında sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada sağlık ekipleri otomobilde bulunan yaralılara ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırıldı. Ayrıca sağlık görevlileri itfaiye ekipleri çalışırken kamyon sürücüsüne müdahalede bulundu. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de kamyonun kupasında sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda kamyon sürücüsü Muhammed Ayhan\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. TEM Otoyolu Edirne istikametinde uzun araç kuyruklarının oluştuğu görüldü. Hayatını kaybeden Muhammed Ayhan\'ın cansız bedeni ambulansla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri de olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından kazaya karışan kamyon ve otomobil çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.