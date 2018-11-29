(Görüntülü) TEM Otoyolu'nda otomobil takla attı: 5 yaralı

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) TEM Otoyolu Sultangazi mevkii Edirne istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aynı yönde seyreden başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak yol kenarında bulunan EDS direğini devirdikten sonra durdu. Kaza sonrası 5 kişi yaralanırken, takla atan otomobilde sıkışan yaralıyı da itfaiye ekipleri çıkardı. Kaza TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 BEU 182 plakalı otomobil TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyir halinde giderken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil aynı yönde seyreden ve içinde isimleri öğrenilemeyen üç kişinin bulunduğu 34 PB 425 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak yol kenarında bulunan EDS direğini devirdikten sonra durdu. Kaza sonrası yoldan geçen vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri her iki araçta bulunan yaralılara müdahale ederek en yakın hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de takla atan araçta sıkışan yaralıyı kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada polis ekipleri de olay yerinde önlem aldı. İtfaiye ekipleri çalışmasının ardından araç içinde sıkışan yaralıyı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri araç içinden çıkarılan yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Karayolları ekipleri de kaza sonrası devrilen EDS direğini kaldırdı. Kazaya karışan otomobiller bulundukları yerden çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza sonrası soruşturma başlattığı öğrenildi.