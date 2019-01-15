(Görüntülü) Telefon kablolarını çalan 4 kişi tutuklandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da telekomünikasyon firmasına ait telefon hattı direklerinden yaklaşık 20 bin lira değerinde 350 metre uzunluğunda kabloyu keserek çalan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ilçesindeki bir mahalledeki telefon hattı direğindeki kablonun kesilip, çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olayının meydana geldiği bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran polis, şüphelileri önceki gün sabaha karşı yine telefon hattındaki direklerden kablo keserken gördü. Polisin \'Dur\' ihtarına uymayıp kaçan Cüneyt E. (40), Serkan B. (23), Ahmet Ş. (20) ve Hasan U. (24) kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, kiraladıkları araçlarla kablo hırsızlığı yaptığını itiraf etti. Yapılan incelemede her iki hırsızlık olayında yaklaşık 20 bin lira değerinde 350 metre uzunluğunda kablo çalındığı belirlendi. Poliste daha öncede \'Hırsızlık\' suçundan kaydı bulunan 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.