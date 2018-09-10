(Görüntülü) Telefon dolandırıcılığından 2 milyon lira kazanmış

Can ÇELİK-ADANA,(DHA)ADANA\'da 3 ay önce 10 il ile eş zamanlı gerçekleştirilen \'sahte polis\' operasyonu kapsamında tutuklanan çete lideri Ahmet Ergün\'ün (42) dolandırıcılık suretiyle kazandığı iddia edilen 2 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Ahmet Ergün\'ün mal varılığını da annesi, eşi, yengesi ve sevgilisi olduğu iddia edilen şahısların üzerine yaptığı belirlenirken 2 TIR, 400 bin lira değerinde bir ev, 16 ve 48 dönüm olmak üzere 2 tarla ile 1 otomobile el konuldu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünü bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen \'Son Alo\' adlı operasyonda, yapılan 3 aylık fiziki ve teknik takip sonucu insanları arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan ardından PKK ve FETÖ üyesi olmakla suçlayan telefon dolandırıcılık çetesinin lideri Ahmet Ergun\'ün mal varlığına el konuldu. Operasyon sonunda 10 ilde toplamda 60 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularından sonra şüphelilerden 50\'si tutuklanırken 10\'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis daha önce de birçok kez \'nitelikli dolandırıcılık\' suçundan kaydı olan ve çetenin lideri olduğu iddia edilen firari Ahmet Ergün\'ü ikamet ettiği evin yangın merdiveninde saklanmış halde yakaladı. Ergün çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. MAL VARLIĞI KENDİ ÜSTÜNE DEĞİL Polis ekipleri, 83 vatandaşı dolandırarak kazanç sağladığı iddia edilen Ahmet Ergün\'ün mal varlığını incelemeye aldı. Ahmet Ergün\'ün dolandırıcılıktan elde ettiği gelirleri başkasının üzerine yapabileceği ihtimalini üzerinde duran polis, şüpheliyle bağlantısı olan 209 kişiyi takibe aldı. Yaklaşık 8 ay boyunca incelemeye alınan Ergün\'ün yakınları arasında gelirinden fazla mal varlığı olan kişiler tespit edildi. Ahmet Ergün?ün annesi, eşi, yengesi ve sevgilisi olduğu iddia edilen şahısların üzerine olan 2 TIR, 400 bin lira değerinde bir ev, 16 ve 48 dönüm olmak üzere 2 tarla ile 1 otomobil el konuldu. El konulan malların piyasa değerinin 1 milyon 800 bin lira olduğu öğrenildi. ÇİFTLİK ALMIŞ, KOYUN KEÇİ BESLEMİŞ Ekipler daha sonra Ahmet Ergün\'ün Hocalı Köyü\'nde yaklaşık 10 dönüm üzerine kurulmuş bir çiftliği kiraladığını tespit etti. Çiftliğe yapılan baskında 69 koyun, 17 keçi, 80 güvercin ve tanesinin bin lira olduğu öğrenilen 11 tavuğa el konuldu. Dolandırdığı insanların parasıyla çiftlik kiralayarak hayvan besleyen Ergün\'ün 2 TIR ve servis minibüsü alarak işlettiği öğrenildi. Ergün\'ün el konulan malları Milli Emlak kararıyla satışa çıkarılarak 86 mağdura dağıtılacak.