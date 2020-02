(Görüntülü) TEKNOFEST'E 500 bin ziyaretçi katıldı (Arşiv)

Enver ALAS - İSTANBUL(DHA) TÜRKİYE Teknoloji Takımı Vakfı (T3 VAKFI) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde İstanbul Yeni Havalimanı\'nda ilk kez gerçekleştirilen \'TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali\'ne yoğun ilgi oldu. Binlerce teknoloji severi buluşturan TEKNOFEST, 4 günde 500 bin kişiyi ağırladı. 4 gün boyunca yaşamın her alanında \'teknoloji\' konuşulurken, gerçekleştirilen havacılık gösterileri ziyaretçilere görsel bir şölen yaşattı. Ayrıca 750\'den fazla takım, 2 binden fazla yarışmacının katıldığı teknoloji yarışmalarında ise gençler büyük bir başarı sergiledi. Demirören Medya Grubu\'nun da iletişim sponsoru olduğu TEKNOFEST, rekor ziyaretçi sayısına ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın yanı sıra bakanlar ile sektör temsilcilerinin de katılım sağladığı festivalde, ziyaretçi sayısı 500 bin oldu. Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarının yanı sıra festival kapsamında \'Dünya Drone Şampiyonası\', \'Hack İstanbul Siber Güvenlik Yarışması\', \'Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi\', dünyanın en hızlı 7 aracının yarıştığı \'Yarışların Yarışı\', nefes kesen jet uçak, helikopter ve akrobasi gösterileri, THY seyahat hackatonu, dikey rüzgar tüneli, planetaryum, paraşüt atlayışları, hava araçları sergisi, simülasyon uygulamaları, teknoloji ve eğitim atölyeleri, konserler ve aktiviteler ziyaretçilere unutamayacakları bir deneyim yaşattı. DÖRT GÜN BOYUNCA GÖKYÜZÜNDE GÖRSEL BİR ŞÖLEN YAŞANDI Festival kapsamında her gün gerçekleşen etkinliklerde Türk Yıldızları, Solo Türk, paraşüt timi, 129 ATAK Helikopteri, TB2 Silahlı İHA ve Türkiye\'nin ilk profesyonel Milli Akrobasi Pilotu Ali İsmet Öztürk ile kızı Türkiye\'nin ilk Profesyonel Kadın Akrobasi Pilotu Semin Öztürk\'ün akrobasi gösterileri hayranlıkla izlendi. Gökyüzünde harmandalı yapan Atak Helikopterleri büyük alkış aldı. Coşku, heyecan ve adrenalin festival boyunca devam etti. TEKNOLOJİ YARIŞMALARINDA GENÇLER BÜYÜK BAŞARI GÖSTERDİ Dünya Drone Şampiyonası, Hackİstanbul, Hackathon, İHA-İKA, Su Altı, Robotik Fetih, Sürü İHA, Yapay Zeka, İnsanlık Yararına Teknoloji, Robotaksi, Savaşan İHA, TÜBİTAK İHA, Model Uydu ve Model Uçak gibi 14 farklı kategoride Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları yapıldı. Yarışmalarda dereceye giren takımlar ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın elinden aldı. DÜNYA DRONE ŞAMPİYONU GÜNEY KORELİ MİNCHAN KİM OLDU Çok çekişmeli ve heyecan dolu görüntülere sahne olan Dünya Drone Şampiyonasının galibi Güney Koreli Minchan Kim oldu. Şampiyonanın ikincisi Amerikalı Alex Vanover olurken, üçüncüsü ise yine Güney Kore\'den Changhyeon Kang oldu. Take Off Girişim Zirvesi Ülkelerin Yarışına Sahne Oldu. Türk girişimciler ve yatırımcılarla birlikte, uluslararası teknoloji girişimlerini ve yatırımcılarını buluşturan Girişim Zirvesinde 10 Türk ve 15 yabancı girişim seçildi. Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi\'ni kazanan ve 1 yıl boyunca İstanbul\'da ücretsiz ofis desteği kazanarak, teknoloji girişimlerini Türkiye getirecek girişimler Danimarka\'dan Purcity, İtalya\'dan 3DSign.band, ISCLEANAIR, TOOTEKO Filistin\'den ATSM, İsviçre\'den Mobio Interactive Estonya\'dan SPHEBOTICS, HIVE, Pakistan\'dan THINK TRANPORTATION, CRICFLEX, Mısır\'dan TEFLY, İngiltere\'den Ramadan Legacy, Bosna Hersek\'ten BlablaDev, Hindistan\'dan AGROWAVE ve Lübnan\'dan CraveHome oldu. DEMİRÖREN MEDYA GRUBU SPONSORLAR ARASINDA Teknofest İstanbul teknoloji yarışmaları Aselsan, Baykar, İGA, İsbak, Roketsan, TAI, Türk Hava Yolları (THY), TÜBİTAK ve TÜRKSAT ile festivalin diğer paydaşları AA, BMC, Boğaziçi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Demirören Medya, Gebze Teknik Üniversitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanlığı, Havelsan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Milli Savunma Üniversitesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Turkuvaz Medya Grubu, TRT, Türk Havacılık Uzay Sanayi, Türk Medya ve Yıldız Teknik Üniversitesi\'nin destekleriyle gerçekleştirildi.