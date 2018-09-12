(Görüntülü) TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için geri sayım başladı

Özgür Deniz KAYA-İdris TİFTİKCİ-İbrahim MAŞE / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL\'DA 20-23 Eylül tarihleri arasında yeni havalimanı yerleşkesinde düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali\'nin tanıtım toplantısı Yeşilköy Havacılık Müzesi\'nde yapıldı. Toplantıda konuşan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar \"Havacılık, uzay ve teknolojinin diğer alanlarında bir milli teknoloji hamlesini hayata geçirmek, toplumsal dip dalgayı, toplumsal seferberlikle tüm toplumumuzla birlikte bu festivalle ilk adım olarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz\" dedi. Savunma ve havacılık sektörünün üst düzey temsilcilerinin yer aldığı toplantıya; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Haluk Görgün, HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar ile çok sayıda kurum ve kuruluş temsilcisi katıldı. Demirören Medya\'nın da sponsorları arasında yer aldığı, \"Ayakları Yere Basmayan İlk Festival\" sloganıyla düzenlenen; jet uçak gösterileri, paraşüt atlayışları, planör, helikopter ve akrobasi gösterileri, simülasyon uygulamaları, takım oyunları, planetaryum, rüzgar tüneli, hava araçları sergisi, konserler ve çeşitli yarışmaların gerçekleşeceği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde ilk kez bir roket yarışması da düzenlenecek. ROKET YARIŞMASI TÜRKİYE\'DE İLK KEZ DÜZENLENECEK Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, \"Türkiye tarihinde ilk kez bir roket yarışması düzenliyoruz. Dünyada da bu kapsamda bir roket yarışması sadece iki ülkede ABD\'nin yanında Türkiye\'de düzenlenmiş oluyor. Bu yarışmada 3 bin metrenin üzerine 4 kilogram faydalı yüklü roketleri hem üniversite hem lise takımları atıyor olacaklar. Bugün itibarıyla Tuz Gölü\'nde yarışma başladı. 3 gün boyunca 28 takım roketlerini gökyüzüne fırlatacaklar\" dedi. BAYRAKTAR\'DAN \'MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNİ HAYATA GEÇİRME\' ÇAĞRISI T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise, \"Yıllar önce ülkemizde o günkü şartlar içinde havacılık ve uzay alanında baktığımızda bundan çok daha ufak çaplı olsa da belli oranda bu tarz uçuş gösterileri ve festivaller düzenlenmekteydi. Sivil ve askeri uçakların katıldığı, benim çocukluk dönemime denk gelen, onlara şahit olmak hatta ömrüm boyunca unutamadığım bir deneyimdi. Bu alanlarda yapılan etkinlikler tüm toplumumuzun bu alanlara olan ilgisini artırıyordu ve bu alanları sevmesine sebep oluyordu\" diye konuştu. Bayraktar, \"Bu festival inşallah ülkemizi havacılık ve uzay alanında, teknolojileri geliştirmek adına ülkemizi hak ettiği konuma getirmesi açısından çok büyük bir önem arz edeceğine inanıyorum. Gençlerimizin de bu alana olan ilgisini çekerek, bu alandaki farkındalığı artıracağına inanıyoruz. Havacılık, uzay ve teknolojinin diğer alanlarında bir milli teknoloji hamlesini hayata geçirmek, toplumsal dip dalgayı, toplumsal seferberlikle tüm toplumumuzla birlikte bu festivalle ilk adım olarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz\" ifadelerini kullandı. İSTANBUL\'A 750\'YE YAKIN GİRİŞİMCİ GELECEK İBB Başkanı Mevlüt Uysal, ise \"Bu festival teknoloji üretenler ile yatırımcıların buluşma noktası olacak. Bu festival ile birlikte büyük bir ekonomi oluşacak. Girişimci zirvesi ile TEKNOFEST ayrı bir özelliğe sahip çünkü dünyanın her yerinden gelecek 750 kadar girişimci İstanbul\'da ve Türkiye\'deki yatırım imkanlarını ve teknolojinin hangi yönde ilerlediğini, dünyadaki diğer teknoloji üreten ülkelerle rekabetini görüp gelecekten emin olarak yatırım yapmayı düşünecekler\" dedi. Uysal, \"TEKNOFEST, İstanbul\'un marka değerine değer katacak. Gençlerimizin enerjisini İstanbul\'un ve Türkiye\'nin birikimine dahil edecek. Bugün festivalde yarışacak gençler, önümüzdeki yıllarda teknoloji üreten şirketlerin sahipleri veya kamu yöneticileri olarak ülkemizin gelişimini yönlendirecekler. Bu bağlamda bu festival hem ekonomik, hem teknolojik, hem zihinsel hem de psikolojik olarak yeni atılımların ateşini fişekleyecek\" diye konuştu. TEKNOFEST\'in tanıtım toplantısı, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.