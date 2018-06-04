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(Görüntülü) Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi bulundu (3) (Aktüel)

Arama kurtarma çalışmaları havadan da görüntülendi Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Nurcan KIRCALI - Harun UYANIK / İstanbul, DHA Şile'nin İmrenli Koyu'nda dün sabah saatlerinde alabora olan tekne kazasında kaybolan genç şarkıcı Onur Can Özcan'ın (21) c

04 Haziran 2018 17:08

Arama kurtarma çalışmaları havadan da görüntülendi Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Nurcan KIRCALI - Harun UYANIK / İstanbul, DHA Şile\'nin İmrenli Koyu\'nda dün sabah saatlerinde alabora olan tekne kazasında kaybolan genç şarkıcı Onur Can Özcan\'ın (21) cesedi bulundu. Özcan\'ın cesedi arama kurtarma ekipleri tarafından kıyıya getirildi. Kıyıda bekleyen yakınları bu sırada gözyaşlarını tutamadı, bazılarının ise güçlükle ayakta durduğu görüldü. Genç şarkıcının cesedi ambulansa konularak Şile Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Özcan\'ın cesedinin 10 metre derinlikte bulunduğu öğrenildi. Şarkıcıyı arama çalışmaları havadan da görüntülendi.

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